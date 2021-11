Austria: Zwiększona popularność szczepień przed początkiem obostrzeń dla niezaszczepionych

Duży wzrost liczby zakażeń, a także mające obowiązywać od poniedziałku nowe zasady, w myśl których osoby niezaszczepione nie wejdą np. do restauracji czy salonu fryzjerskiego, sprawiły, że liczba szczepień przeciw Covid-19 zauważalnie wzrosła. Tylko w sobotę wykonano ich prawie 32 tys., z czego jedną trzecią stanowiły pierwsze dawki – informuje w niedzielę „Kronen Zeitung”.

W sumie w Austrii wykonano od początku tygodnia 213 tys. szczepień.

Większość tych wykonanych w sobotę stanowiły dawki przypominające (ponad 17 tys.), a kolejne 4,3 tys. to drugie dawki (w tym dawki przypominające dla osób zaszczepionych jednodawkowym preparatem firmy Johnson & Johnson) - wynika z danych ministerstwa zdrowia.

W sobotę ogółem 10,5 tys. Austriaków zdecydowało się na pierwsze szczepienie, w tym 2,2 tys. wiedeńczyków, 2,1 tys. mieszkańców Karyntii, 1,6 tys. osób z Dolnej Austrii i 1,5 tys. z Tyrolu.

"Według służb państwowych wzrost liczby pierwszych szczepień był zauważalny już w ciągu ostatnich kilku tygodni. Jako powód podawano zaostrzenie przepisów w miejscu pracy, a także mającą wkrótce obowiązywać zasadę 2G (tj. ograniczenie dostępu do różnych miejsc do osób zaszczepionych i wyleczonych z Covid-19 - PAP)" - komentuje "Kronen Zeitung".

Górna Austria, kraj związkowy o najniższym do tej pory wskaźniku wyszczepienia, odnotowała szybki wzrost liczby zapisów na szczepienia i wykonanych zabiegów. Po chwilowym spadku zapisów - nieco ponad 1 tys. dziennie pod koniec października - pod koniec bieżącego tygodnia "ich liczba eksplodowała" i w piątek na szczepienia zarejestrowało się blisko 8 tys. osób.

W liczącej ok. 8,9 mln mieszkańców Austrii w pełni zaszczepionych przeciw Covid-19 zostało dotąd 65 proc. osób. Najwyższy poziom wyszczepienia mają powiaty Oberpullendorf w Burgenlandzie oraz Mistelbach w Dolnej Austrii - ponad 74 proc. Najgorsza sytuacja panuje pod tym względem w powiatach Braunau am Inn w Górnej Austri (53 proc.) i Spittal an der Drau w Karyntii (56 proc.).

W związku ze wzrostem liczby zakażeń władze Austrii ogłosiły w piątek, że od poniedziałku osoby niezaszczepione przeciw Covid-19 nie będą miały wstępu do kawiarni, restauracji czy salonów fryzjerskich, nie będą też mogły uczestniczyć w wydarzeniach z udziałem więcej niż 25 osób ani korzystać z hoteli. Przewidziano czterotygodniowy okres przejściowy, w którym przyjęcie pierwszej dawki szczepionki i wykonanie testu PCR umożliwią wejście do miejsc niedostępnych dla niezaszczepionych.

Marzena Szulc