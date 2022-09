Austriacy otrzymają rządową pomoc w związku ze wzrostem cen energii

Rząd Austrii przedstawił w środę plan pomocy najuboższym gospodarstwom domowym w związku z gwałtownie rosnącymi rachunkami za energię elektryczną. Projekt zakłada częściowy zwrot kosztów przewyższających, jak to określono, poziom sprzed kryzysu.

Plan, który musi jeszcze zostać zatwierdzony przez parlament, zapewniłby przeciętnemu gospodarstwu domowemu około 500 euro pomocy rocznie do czerwca 2024 roku i kosztowałby państwo około 3-4 miliardy euro - podało w oświadczeniu austriackie ministerstwo energii.

Dodatkowa pomoc byłaby dostępna dla najbiedniejszych gospodarstw domowych i tych, w których jest więcej niż trzy osoby.

"W walce z rosnącymi kosztami życia jesteśmy na czele stawki" - powiedział minister finansów Magnus Brunner na konferencji prasowej na temat planu, który ma wejść w życie w grudniu.

Zgodnie z projektem rząd automatycznie zwracałby do 30 eurocentów za kilowatogodzinę powyżej rocznego limitu 2900 kWh, który określa zakres gospodarstw objętych programem pomocy.

Austriacki regulator rynku energii E-Control oświadczył jednak agencji APA, że w praktyce pomocą tą nie zostanie objętych wielu konsumentów, bowiem około połowa gospodarstw domowych w Austrii zużywa mniej niż 2500 kWh rocznie.

Projekt został skrytykowany przez szefa ekonomicznego think tanku Wifo Gabriela Felbermayra, który zauważył, że dotowana kwota opiera się na jednej średniej krajowej, a nie jest dostosowana do każdego gospodarstwa domowego i tym samym mniej zachęca do oszczędzania energii.

Socjaldemokratyczna opozycja oceniła, że taki plan jest lepszy od żadnego, ale powstał zbyt późno. Mimo to zaapelowała o opracowanie podobnego projektu pomocy w kwestii cen gazu.

