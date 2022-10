Awaria komunikatora sparaliżowała Koreę Południową

Pożar w centrum przetwarzania danych doprowadził do odcięcia od kluczowych dla Koreańczyków aplikacji grupy Kakao. Ponad 40 mln aktywnych użytkowników musiało czekać prawie dwa dni na powrót do pełnej dostępności swojego ulubionego komunikatora oraz pozostałych ważnych serwisów.

Awaria ta wywołała dyskusję o bezpieczeństwie technologicznym kraju oraz monopolizacji tamtejszego biznesu, a jej efektem jest m.in. rezygnacja ze stanowiska prezesa korporacji.

KakaoTalk to największy komunikator w Korei Południowej - w kraju z 51,6 mln mieszkańców korzysta z niego 41,12 mln użytkowników.

Do ekosystemu grupy Kakao należą także m.in narzędzie płatnicze KakaoPay, Kakao T (taxi), Kakao Games, Kakao Webtoon oraz platforma e-commerce Kakao Zigzag.

Jak podaje portal The Korea Herald, w sobotę 15 października b.r. z powodu pożaru w serwerowni w mieście Pangyo, należącej do innego południowokoreańskiego konglomeratu SK C&C, wymienione wcześniej usługi przestały działać.

Przyczyną pożaru miał być zapłon baterii znajdującej się w pomieszczeniu z serwerami.

Według doniesień portalu w wyniku zapłonu wstępnie tylko bezpośrednio narażone na ogień maszyny zostały odcięte od zasilania, a do ugaszania wykorzystano gaz chłodzący. Niestety nie wystarczyło to do ujarzmienia ognia, w związku z czym zdecydowano się na sięgnięcie po wodę i wówczas konieczne okazało się odłączenie od prądu pozostałej infrastruktury. Pożar udało się ugasić po ok. 8 godzinach od pojawienia się ognia.

W poniedziałek po pożarze większość usług Kakao wróciło do pełnej dostępności, a zgodnie z zapowiedzią skierowaną do inwestorów, dostawca największego komunikatora w Korei Południowej będzie prowadził rozmowy na temat potencjalnego pokrycia szkód z dostawcą centrum przetwarzania danych SK C&C. Już wiadomo, że obie firmy będą miały z czym się mierzyć - awaria ta wywołała bowiem zarówno odwrót klientów, jak i emocjonującą dyskusję na poziomie politycznym.

Prezes Kakao Namkoong Whon zrezygnował z funkcji

Jedną z największych konsekwencji tych wydarzeń jest rezygnacja Namkoong Whona z funkcji współprezesa Kakao, który decyzję o ustąpienia ze stanowiska ogłosił już w środę, kilka dni po awarii. Jak podaje Reuters drugi prezes firmy, Hong Euntaek, przeprosił za nieprzygotowanie firmy do wyłączenia całej serwerowni. Tylko podczas dwóch dni awarii KakoTalk odnotował odejście dwóch milionów użytkowników.

Sytuacja ta wywołała także burzliwą dyskusję wśród polityków, w tym prezydenta Yoon Suk-yeola, który wyraził obawy o wpływ niedostępności kluczowego dla mieszkańców komunikatora w sytuacjach kryzysowych, jak chociażby wojna. Monopolistyczna pozycja lokalnych gigantów, jak Kakao czy Naver, dała Koreańczykom ponownie znać o sobie.

Będzie rządowa kontrola u dostawcy komunikatora

Jak podaje The Korea Times rządowe instytucje przygotowują się już do kontroli dostawcy komunikatora. Audyt zapowiedziało już Ministerstwo Nauki i Technologii Informatycznych, a instytucje regulujące rynki finansowe zapowiedziały podobne działania w swoim sektorze. Ich celem ma być sprawdzenie gotowości południowokoreańskich firm do przeciwdziałania do tego rodzaju awariom.

Wydarzenia z Korei Południowej przypominają, jak ważną rolę odgrywa dziś nie tylko Internet, ale także media społecznościowe i komunikatory. Bezpieczeństwo państwa to nie tylko kwestia dostępu do energii i podstawowych dóbr, o których słyszymy szczególnie często w kontekście wojny w Ukrainie, ale także zdolność do zachowania ciągłości komunikacji i skuteczne rozwiązania na rzecz utrzymania centrów przetwarzania danych w obliczu klęsk żywiołowych.