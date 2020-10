Azerbejdżan: Alijew popiera apel szefa NATO do Turcji w sprawie Górskiego Karabachu

Prezydent Azerbejdżanu Ilham Alijew uważa, że Turcja powinna włączyć się we wszystkie działania, których celem byłoby zakończenie konfliktu zbrojnego w Górskim Karabachu. To reakcja na słowa sekretarza generalnego NATO Jensa Stoltenberga, który w Turcji widzi patrona negocjacji pokojowych.

W poniedziałkowej wypowiedzi dla tureckiej telewizji TRT Haber Alijew podkreślił także, iż Armenia liczyła na wsparcie Rosji, ale "Rosja postąpiła tak, jak powinna, nie wybrała żadnej ze stron i zachowała neutralność w tym sporze". "Armenia wciąż próbuje przeciągnąć Rosję na swoją stronę, ale to się jej nie uda" - powiedział prezydent Azerbejdżanu.

Wcześniej w poniedziałek sekretarz generalny NATO, na wspólnej konferencji prasowej z szefem MSZ Turcji Mevlutem Cavusoglu, wezwał Ankarę, by pomogła doprowadzić do zakończenia walk o Górski Karabach. "Spodziewam się, że Turcja wykorzysta swoje znaczące wpływy w regionie do złagodzenia napięć" - oświadczył Stoltenberg. "W grę nie wchodzą militarne rozwiązania" - zaznaczył.

Z kolei Cavusoglu ponownie wezwał Armenię do wycofania się ze spornego regionu. "Wszyscy, a zwłaszcza NATO, muszą wezwać Armenię do wycofania się z tych terytoriów, zgodnie z prawem międzynarodowym, rezolucjami Rady Bezpieczeństwa ONZ oraz terytorialną i graniczną integralnością Azerbejdżanu" - powiedział minister.

Szef dyplomacji ponownie zaprzeczył oskarżeniom Armenii, jakoby Turcja wysyłała do Azerbejdżanu broń lub zagranicznych najemników, jednocześnie oficjalnie opowiedział się po stronie Baku w trwającym konflikcie z Erywaniem.

W poniedziałek Armenia i Azerbejdżan oskarżyły się nawzajem o atakowanie obszarów cywilnych. Górski Karabach poinformował, że siły azerbejdżańskie rozpoczęły ostrzał rakietowy jego stolicy Stepanakertu, podczas gdy władze Azerbejdżanu przekazały, że siły armeńskie wystrzeliły rakiety w kierunku kilku miast poza spornym regionem.

Władze Górskiego Karabachu podały, że w dotychczasowych starciach zginęło blisko 223 jego żołnierzy, zabitych zostało także 18 cywilów, a ponad 90 zostało rannych. Władze Azerbejdżanu nie podały szczegółów dotyczących ofiar wśród żołnierzy, poinformowały jedynie, że 25 cywilów zostało zabitych, a 127 jest rannych.

W załagodzenie sporu chce także włączyć się Teheran. MSZ Iranu, który ma prawie 760 kilometrów granicy z Azerbejdżanem i krótką granicę z Armenią, poinformowało o pracach nad pokojowym planem zakończenia walk o Górski Karabach. Rzecznik prasowy resortu Sajed Chatibzadeh nie podał wprawdzie szczegółów, ale powiedział, że konsultuje się ze wszystkimi stronami konfliktu.

"Iran przygotował plan zawierający szczegółowe ramy po konsultacjach z obiema stronami sporu, Azerbejdżanem i Armenią, a także z państwami regionalnymi i sąsiadami, i będzie realizował ten plan" - powiedział rzecznik irańskiego MSZ.

Ostrzegł przy tym obie strony konfliktu przed przenoszeniem działań wojennych na terytorium Iranu. "Jakakolwiek agresja na granice Republiki Islamskiej, nawet nieumyślna, będzie naruszeniem czerwonej linii, której nie należy przekraczać" - zapowiedział.

Jak pisze agencja AP słowa Chatibzadeha były przede wszystkim nawiązaniem do zeszłotygodniowych wydarzeń, gdy zabłąkane pociski moździerzowe zraniły dziecko irańskie i uszkodziły kilka budynków na obszarach wiejskich na północy Iranu, w pobliżu granicy z Azerbejdżanem.