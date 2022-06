Azerbejdżan może pomóc Europie zerwać z rosyjskimi surowcami

- Azerbejdżan może zostać hubem energetycznym dla Europy. Tak się stanie, jeśli zostaną rozbudowane połączenia infrastrukturalne dla transportu surowca - przekonuje Ilham Shaban, jeden z czołowych azerskich analityków energetycznych, pracujący dla instytutów z Baku „Caspian Barrel” oraz Natural Gas World. Wieszczy on duże zmiany na rynku surowców energetycznych - i to w okresie kilku najbliższych lat.

Azerbejdżan jest dużym eksporterem ropy naftowej i gazu. Wydobycie ropy jednak się w tym kraju zmniejsza - z powodu stopniowego wyczerpywania się eksploatowanych dotychczas złóż. Rośnie natomiast wydobycie gazu.

Rosjanie obecnie raczej nie mają możliwości blokowania transportu węglowodorów z Azerbejdżanu, Kazachstanu i Turkmenistanu do Europy. Wiele połączeń infrastrukturalnych już istnieje. Trudno byłoby zablokować ich przesył.

W Europie trzeba jednak rozbudowywać cały system przekazywania gazu - tak, by surowiec bez problemu mógł być rozprowadzany po Starym Kontynencie.

Czy Azerbejdżan może zastąpić Rosję na europejskim rynku gazu?

- Dostawy tego surowca z Azerbejdżanu do Europy rozpoczęły się 31 grudnia 2020 roku - od symbolicznych ok. 11 milionów metrów sześciennych gazu. Należy jednak pamiętać, że rozmowy w tej sprawie rozpoczęto już w 2014 roku. Wtedy to podpisano wstępne memorandum o dostawach na kolejnych 25 lat, które miały ruszyć w 2018 roku.

To dwuletnie opóźnienie nie było spowodowane zaniedbaniami strony azerskiej, a raczej brakiem determinacji ze strony europejskiej. Kraje europejskie po prostu importowały relatywnie tańszy gaz z Rosji. W tamtym czasie jego cena sięgała nawet poniżej 300 dolarów za 1000 metrów sześciennych surowca. Nie było zatem przesłanek do poszukiwania alternatywnych źródeł zakupu paliwa.

W tym samym czasie też praktycznie ustały prace przy transadriatyckim gazociągu TAP, który ostatecznie oddano do użytku dopiero w końcówce 2020 roku. Pierwsze dostawy gazu tym szlakiem odnotowaliśmy dopiero rok później.

Czytaj także: Rosja straci miliardy dolarów przez unijne embargo na ropę

Jednak połączenie już działa…

- Początkowo europejskie firmy zakontraktowały w 2021 roku 5 miliardów metrów sześciennych gazu z Azerbejdżanu. W sumie jednak sprzedano do Europy znacznie więcej, bo 8,2 miliarda metrów sześciennych.

Na rok 2022 zaplanowano dostawy na Stary Kontynent w wysokości 7,5 miliarda metrów sześciennych. Maksymalna moc tego połączenia to jednak jedynie niecałe 11 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie. Wiodący z Gruzji przez Turcję TANAP (TAP to jego europejska odnoga) może co prawda transportować ok. 16 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie, ale 6 miliardów z tej puli odbiera, na własne potrzeby, Turcja.

Czytaj także: Szczegóły dot. embargo na rosyjską ropę w ciągu najbliższych dni

Te ilości były wystarczające, gdy równolegle płynął gaz z Rosji. Teraz jednak sytuacja jest inna. Europejscy odbiorcy muszą przede wszystkim określić, jaką pulę gazu chcą importować z Azerbejdżanu.

Gdy to nastąpi, należy pomyśleć o powiększeniu przepustowości dotychczasowych szlaków. Także tych wewnątrzeuropejskich, by dostosować połączenia do nowych kierunków dostaw. W tej chwili nawet nie wiemy, w jakich kierunkach te nowe dostawy pójdą...

Na tym nie kończą się jednak wyzwania - Europa ma wiele do nadrobienia również na własnym podwórku, chociażby pod względem sieci gazowej.

- O tym, jak bardzo wewnątrzeuropejski system gazociągów był niedostosowany do obecnych realiów, mówi przykład Bułgarii, która Gazprom odciął od rosyjskiego gazu 27 kwietnia.

Występując na forum Parlamentu Europejskiego premier Bułgarii Kirył Petkow zakomunikował, że jego kraj może otrzymywać gaz z Azerbejdżanu od 1 lipca 2022 roku. Była to jednak raczej deklaracja polityczna, a nie przedstawienie realnych możliwości... 1 lipca bowiem zakończone zostanie tylko układanie interkonektora gazowego z Grecją. A to nie oznacza automatycznego rozpoczęcia dostaw.

Realnie tym połączeniem gaz popłynie dopiero na początku września. Dodatkowo Bułgarzy będą musieli się zmieścić w możliwościach przesyłowych gazociągów TANAP i TAP.

Wracając do pytania postawionego na wstępie: czy azerski gaz zastąpi w Europie ten rosyjski?

- Największymi importerami rosyjskiego gazu w Europie - obok Turcji - były Włochy, Niemcy i Francja. Na początku tego roku Francja i Włochy podpisały umowy o dostawach gazu z Algierii i Libii. Te dostawy miałyby być realizowane poprzez podmorski gazociąg z Algierii oraz statkami z Libii. Tym sposobem Rosja straci status głównego dostawcy gazu na rynek europejski.

Rosjanie sprzedawali w Europie nawet 155 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie. Zakłada się, że jeśli nawet embargo zostanie złagodzone, to i tak powrót Gazpromu na już zajęty rynek będzie bardzo utrudniony.

To jednak nie zmienia sytuacji, że teraz kraje Unii winny wyliczyć dokładnie swe potrzeby oraz określić kierunki dostaw. Azerbejdżański SOCAR chciałby wiedzieć, na jakiego rzędu dostawy się nastawiać, jak rozwijać możliwości wydobywcze i jak rozbudowywać strukturę gazociągów, we współpracy finansowej ze strony Zachodu...

Dla Azerbejdżanu taki obrót spraw to szansa na zwiększenie wpływów do budżetu ze sprzedaży ropy i gazu do Europy.

- W pandemicznym 2020 roku zysk z eksportu surowców wyniósł tylko 4 miliardy dol. W ubiegłym roku Azerbejdżan zarobił na tym 6 miliardów dolarów, a w obecnym roku oczekuje się już zysku w wysokości nie mniej niż 12 miliardów dol. Przy tym rosnące wydobycie i eksport gazu rekompensują spadki wpływów z malejącego wydobycia ropy.

Coraz więcej państw europejskich zwraca się do nas z ofertą nabycia gazu. Należy jednak pamiętać, że do znacznego zwiększenia wydobycia konieczne są inwestycje w nowe morskie platformy wiertnicze, co może zająć nawet do 5 lat.

Wspomniał pan o malejącym wydobyciu ropy. Czy Azerbejdżan ma wystarczające złoża gazu, by sprostać takiemu zapotrzebowaniu? Czy można wykorzystać zasoby Kazachstanu albo Turkmenistanu?

- Obecnie takich możliwości nie ma, bo nie ma żadnej infrastruktury łączącej te dwa kraje z Azerbejdżanem. Tylko tą drogą możliwy byłby tranzyt gazu na zachód.

Nie należy też zapominać, że w Turkmenistanie wydobycie gazu ma miejsce we wschodnich regionach kraju, co oznacza konieczność budowy ok. 1000 km gazociągu łączącego te tereny z wybrzeżem kaspijskim, wraz z kosztującymi kilka miliardów dolarów stacjami kompresorowymi. Turkmenistan takich pieniędzy nie ma.

Do zmian w systemie gazociągów i powiększenia ich przepustowości potrzeba minimum czterech lat - niezależnie, czy dotyczy to nowych połączeń lądowych, czy też rozbudowy infrastruktury do transportu LNG przez Morze Czarne do Bułgarii lub Rumunii.

Unia Europejska próbuje się włączyć w mediacje pomiędzy Armenią i Azerbejdżanem w związku z konfliktem wokół Karabachu. Czy nie jest to szansa na przyłączenie Armenii do systemu gazowych połączeń z Europą? To byłaby droga krótsza niźli przez Gruzję.

- Wszystko jest w rękach Armenii... Azerbejdżan stoi na stanowisku nienaruszalności swoich granic. A wojna w Karabachu to przecież właśnie naruszenie tej zasady.

Jeśli jednak doszłoby do jakiegoś porozumienia, to trzeba pamiętać, że Azerbejdżan łączy z Armenią gazociąg, ułożony jeszcze w czasach sowieckich. Onegdaj zaopatrywano tą drogą w gaz azerską enklawę Nachiczewań, wciśniętą pomiędzy Armenię i Turcję.

Moim zdaniem gazociąg ten, oczywiście po sprawdzeniu jego obecnego stanu technicznego, można byłoby podłączyć do systemów przesyłania paliwa nawet do Europy.

Ponadto Armenia w takim przypadku nie musiałaby już kupować gazu w Rosji. Mogłaby tym bezpośrednim połączeniem odbierać paliwo z Azerbejdżanu.

Ważnym składnikiem eksportu azerskich nośników energetycznych jest ropa naftowa.

- Wydobycie azerskiej ropy to obecnie około 34 milionów ton rocznie - z tego 6 milionów jest przerabianych na potrzeby wewnętrzne, a ok. 20 milionów ton trafia na europejski rynek.

Do Izraela ropa (ok. 4 milionów ton rocznie) jest transportowana (tak jak i do innych krajów) przez Turcję, ropociągiem Baku-Tbilisi-Ceyhan, a potem z tego śródziemnomorskiego portu już tankowcami. Pozostałe ilości ropy są sprzedawane na rynki azjatyckie. Przy czym nie jest to ropa tylko z Azerbejdżanu, ale również z Kazachstanu, Turkmenistanu, a nawet – w pewnej niewielkiej ilości – z Rosji.

Wydobycie w Azerbejdżanie zmniejsza się z każdym rokiem. Zwiększa się natomiast ilość ropy wydobywanej z dna Morza Kaspijskiego przez Kazachstan.

Na początku kwietnia tego roku w Baku przebywała delegacja kazachskich przedstawicieli branży naftowej, która - wspólnie ze stroną azerbejdżańską - uzgadniała potencjalne możliwości zwiększenia tranzytu transmorskiego ropy z Kazachstanu do Azerbejdżanu. Ropa byłaby transportowana azerskimi tankowcami, które jednorazowo mogą zabrać nawet do 10 tysięcy ton ropy.

Cały azerski eksport to w praktyce omijanie rosyjskiego systemu ropociągów. Czy nie wzbudza to protestów i przeciwdziałań w Moskwie?

- Azerbejdżan położony jest w centrum regionu o bogatych złożach ropy i gazu, co pozwala pełnić rolę swoistego hubu surowcowego. Rosja chyba się z tym już pogodziła, choć wymaga to wielu zabiegów dyplomatycznych ze strony władz w Baku.

Warto dodać, że do roku 2021 Azerbejdżan był głównym dostawcą surowej ropy do Ukrainy. Przez ukraiński port w Odessie odbywał się też transport ropy do rafinerii białoruskich. Obecnie zaś w Moskwie mają chyba inne zmartwienia niźli walka o rozszerzenie strefy wpływów na Kaukazie...

Moskwa zapewnia, że wszelkie bojkoty rosyjskiej ropy czy gazu nie są dla niej groźne, bo znajdzie na swoje surowce odbiorców na rynkach Indii czy Chin…

- Słyszałem o planach eksportu 100 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie do Chin i Indii. W teorii to bardzo ładnie wygląda, tyle że jest to obecnie (i przez jeszcze wiele lat) nierealne. Brak bowiem infrastruktury do transportu tak wielkich ilości paliwa.

Z ropą jest nieco inna sytuacja. Rosjanie nie mogą znaleźć klienta na swój surowiec. Choć Indie powiększyły zakupy rosyjskiej ropy, to nie są to takie ilości, jakie interesują Moskwę. Ponadto sprzedaż odbywa się na granicy opłacalności, ze zniżką do nawet 35 dolarów na każdej baryłce - czyli sporo poniżej obecnie obowiązujących cen na rynkach światowych. Dodatkowo,

Indie do tej pory przede wszystkim nabywały ropę z państw Zatoki Perskiej: jeśli tam jej nie kupią, to ropa znajdzie swoich kupców w państwach , które przestają kupować w Rosji. Tym sposobem rosyjski eksport surowców energetycznych będzie się zmniejszał - i na dodatek Rosja będzie za te surowce otrzymywać sporo mniej pieniędzy.