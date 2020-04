Azerbejdżan: Obywatele przed wyjściem z domu zobowiązani wysłać SMS-a

Władze Azerbejdżanu poinformowały w czwartek, że od 5 do 20 kwietnia w kraju będą obowiązywać ograniczenia w przemieszczaniu się w związku z Covid-19. Obostrzenia zakładają konieczność wysłania do władz SMS-a przed wyjściem z domu.

Cytowany przez azerski portal Trend sztab operacyjny przy rządzie w Baku przekazał, że wprowadzony na terytorium kraju obowiązek ma na celu zapobieżenie rozprzestrzeniania się koronawirusa. Przewiduje on, że obywatele Azerbejdżanu od 5 kwietnia w celu wyjścia z domu powinni wysłać na specjalny numer wiadomość SMS i otrzymać pozwolenie - dodano.

W wiadomości należy wskazać cel wyjścia z domu i potwierdzenie tożsamości.

Dom można opuścić jedynie w związku z pilnymi potrzebami zdrowotnymi, by zrobić zakupy spożywcze lub kupić inne artykuły pierwszej potrzeby oraz lekarstwa, by skorzystać z usług bankowych i pocztowych i by uczestniczyć w pogrzebie bliskiego krewnego - wyjaśnił sztab, cytowany przez Trend. Obostrzenia nie dotyczą m.in. przedstawicieli władz.

W Azerbejdżanie stwierdzono dotąd 400 przypadków zakażenia koronawirusem - ogłosił w czwartek rzecznik azerskiego rządu Ibrahim Mammadow. Pięć osób chorych na Covid-19 zmarło, a 26 uznano za wyleczone.