Azerbejdżan przekazał stronie ormiańskiej 15 jeńców w zamian za mapy pól minowych

Azerbejdżan poinformował w sobotę, że przekazał Armenii 15 jeńców wojennych, z kolei Erywań dostarczył władzom w Baku mapy pól minowych na terenach w Górskim Karabachu, które znalazły się pod kontrolą Azerbejdżanu w wyniku konfliktu zbrojnego z jesieni ubiegłego roku.

"Zgodnie z osiągniętym porozumieniem 12 czerwca 2021 r. w zamian za dostarczenie przez Armenię map z lokalizacją 97 tys. min przeciwczołgowych i przeciwpiechotnych w rejonie agdamskim, z udziałem przedstawicieli Gruzji, na granicy azersko-gruzińskiej przekazano 15 zatrzymanych Ormian stronie ormiańskiej" - poinformowało MSZ w Baku.

P.o. premiera Armenii Nikol Paszynian potwierdził, że doszło do przekazania jeńców. Zaznaczył przy tym, że nie była to wymiana, a "działanie w odpowiedzi na działanie".

Paszynian mówił, że Armenia przekazała Baku "określoną liczbę map pól minowych". "Azerbejdżan (w pewnym momencie - PAP) przerwał proces oddawania naszych jeńców, informując struktury międzynarodowe, że przestaliśmy przekazywać mapy. My nigdy nie odmawialiśmy przekazywania tych map" - mówił Paszynian. Jak wskazał, w negocjacje ze stroną azerską zaangażowane były m.in. Rosja, USA, Gruzja, partnerzy z Rady Europy i UE.

Konflikt zbrojny między Armenią a Azerbejdżanem wybuchł we wrześniu 2020 roku, gdy Baku podjęło próbę odzyskania kontroli nad Górskim Karabachem - separatystycznym regionem, de iure będącym częścią Azerbejdżanu, a od połowy lat 90. XX wieku kontrolowanym przez Ormian.

Po sześciu tygodniach walk, w trakcie których Azerowie uzyskali znaczną przewagę i zdobycze terytorialne, w nocy z 9 na 10 listopada podpisano trójstronne (Armenia, Azerbejdżan oraz Rosja jako gwarant) porozumienie o zawieszeniu broni. Na jego mocy do regionu wprowadzono rosyjskie siły pokojowe, które mają tam pozostać przez co najmniej pięć lat. Armenia zobowiązała się do przekazania Azerbejdżanowi części zajętych terenów w Górskim Karabachu oraz trzech rejonów przylegających do niego.

Moskwa i Waszyngton wyraziły zadowolenie z uwolnienia ormiańskich jeńców. Sekretarz stanu USA Antony Blinken podziękował przy tym rządowi Gruzji za zaangażowanie w negocjacje.