Azerbejdżan: W Baku świętowano rocznicę zwycięstwa w wojnie o Górski Karabach

Dziesiątki tysięcy ludzi przemaszerowało w poniedziałek przez stolicę Azerbejdżanu Baku, aby uczcić pierwszą rocznicę zwycięstwa tego kraju w sześciotygodniowej wojnie o Górski Karabach z Armenią.

8 listopada w Azerbejdżanie jest ustanowionym przez prezydenta tego kraju Ilhama Alijewa Dniem Zwycięstwa, który upamiętniać ma zdobycie przez siły azerskie strategicznego miasta Szusza, co zmusiło Armenię do zaakceptowania dwa dni później wynegocjowanego przez Rosję rozejmu między obydwoma krajami.

"Przywróciliśmy naszą godność" - mówił Alijew podczas poniedziałkowych obchodów. "Będziemy żyć wiecznie jako zwycięski kraj i zwycięski naród. Jeśli jakakolwiek siła w Armenii spojrzy na nas krzywo lub zaangażuje się w odwetowe akcje, zobaczy naszą pięść" - dodał.

W ramach poniedziałkowych obchodów demonstranci i kadeci wojskowi nieśli przez stolicę Baku ogromną flagę narodową o długości 440 metrów.

Zupełnie odmienne nastroje w poniedziałek panowały w stolicy Armenii Erywaniu. Tam na ulice także wyszły tysiące demonstrantów, tyle że tam rocznica zakończenia wojny była okazją do zamanifestowania antyrządowych haseł. Domagano się dymisji premiera Nikoli Paszyniana, który przed rokiem podpisał porozumienie z Baku.

Demonstranci zebrali się na wezwanie obecnego opozycjonisty, byłego prezydenta Roberta Koczariana, a przed tłumem przemawiał m.in. lider opozycji Ichan Sagatelian. "Dzisiaj ogłaszamy początek ogólnokrajowego ruchu opozycyjnego - mówił - Jego celem jest powstrzymanie niszczenia naszego państwa".

Konflikt zbrojny między Armenią a Azerbejdżanem rozpoczął się we wrześniu 2020 roku, gdy Baku podjęło próbę odzyskania kontroli nad Górskim Karabachem - separatystycznym regionem, de iure będącym częścią Azerbejdżanu, a od połowy lat 90. XX wieku kontrolowanym przez Ormian.

Po sześciu tygodniach walk, w trakcie których Azerowie uzyskali znaczną przewagę i zdobycze terytorialne, w nocy z 9 na 10 listopada podpisano trójstronne (Armenia, Azerbejdżan oraz Rosja jako gwarant) porozumienie o zawieszeniu broni.

Na jego mocy do regionu wprowadzono ok. 2000 żołnierzy rosyjskich sił pokojowych, które mają tam pozostać przez co najmniej pięć lat. Armenia zobowiązała się do przekazania Azerbejdżanowi zajętych terenów w Górskim Karabachu oraz trzech rejonów przylegających do niego.