Azerbejdżan: Władze przedłużają kwarantannę do 15 czerwca

Władze 10-milonowego Azerbejdżanu poinformowały w piątek, że do 15 czerwca przedłużają kwarantannę wprowadzoną z powodu epidemii koronawirusa. Do tego dnia pozostaną też zamknięte granice państwa.

Podkreślono, że decyzja została podjęta "po analizie sanitarno-epidemicznej sytuacji w kraju, a także zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia (WHO)".

Kwarantannę wprowadzono w Azerbejdżanie 24 marca i dwukrotnie już przedłużano - do 4 maja i 1 czerwca.

Pomimo przedłużenia kwarantanny centra handlowe, kina, restauracje i kawiarnie będą otwarte od 31 maja. Zawody sportowe powrócą na odkryte stadiony, lecz będą się odbywać bez udziału publiczności.

W dużych miastach pracownicy zatrudnieni w strukturach rządowych, którzy zdalnie pracowali, mają wznowić pracę w biurach.

Do tej pory w Azerbejdżanie zarejestrowano 4759 przypadków zakażenia koronawirusem. Do piątku na Covid-19 zmarło 56 osób. 47 procent zakażonych to ludzie mieszkający w stolicy kraju, Baku. W Azerbejdżanie przeprowadzono do tej pory ponad 289 tysięcy testów.