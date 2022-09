Azerbejdżan wszczyna walki z Armenią. Co będzie z gazem dla Europy?

O znaczeniu Kaukazu Południowego dla bezpieczeństwa energetycznego Europy w kontekście konfliktu Armenii z Azerbejdżanem mówi WNP.PL Aleksander Tvalchrelidze, analityk energetyczny z Gruzji.

Jaka jest obecnie sytuacja w Karabachu? Czy wpływa ona na bezpieczeństwo całego regionu? Czy ten stan ma także wpływ na szlaki transportowe ropy i gazu z Azerbejdżanu do Turcji i dalej do Europy?

- To typowo lokalny konflikt. Nie może mieć jakiegokolwiek wpływu na bezpieczeństwo dostaw ropy i gazu z Azerbejdżanu do Europy. Wszelkie połączenia rurociągowe Azerbejdżanu z Gruzją są ułożone maksymalnie daleko od granicy z Armenią. Azerbejdżan będzie solidnie wypełniał swoje zobowiązania o dostarczanie surowców energetycznych do Europy.

Nie wydaje mi się też, by ten ostatni incydent zbrojny był efektem jakiejś intrygi Moskwy. Rosja jest obecnie zbyt słaba na taką grę. Działania zbrojne to efekt przeciągających się rozmów o ustanowieniu korytarza komunikacyjnego z Azerbejdżanu do jego eksklawy – Nachiczewania.

Trzeba też pamiętać, że Azerbejdżan już od 15 lat swoje surowce energetyczne wysyła tylko do Turcji i do Europy. Jakiekolwiek połączenia tak gazowe, jak i ropociągi z Rosją są od wielu lat nieczynne.

Nowa sytuacja geopolityczna w regionie powoduje konieczność nowego ułożenia stosunków ekonomicznych pomiędzy krajami Kaukazu.

- Z punktu widzenia Azerbejdżanu do takiej sytuacji może doprowadzić na początek podpisanie przez władze Armenii i Azerbejdżanu, układu pokojowego, którego fundamentem będzie poszanowanie integralności terytorialnej obydwu państw. Obecnie w Karabachu, na zajętej przez wojska azerskie jego części, odbywa się rozminowywanie. To pozostałość wojny. Zaminowanie terenu opóźnia powrót byłych mieszkańców na tereny Karabachu, będące obecnie pod kontrolą Azerbejdżanu.

Władze w Baku próbują otrzymać od Armenii mapy zaminowania. To jednak idzie z wielkim trudem. Skutkiem tego jest śmierć (z powodu wybuchów min) ponad 200 ludzi. Dalszym krokiem ma być tworzenie infrastruktury transportowej, która wiązałaby teren Karabachu z pozostałą częścią Azerbejdżanu. Inwestycje infrastrukturalne prowadzi Agencja Drogowa Azerbejdżanu (AAYDA), która opracowała już plany dla budowy ponad 700 kilometrów nowych dróg wiążących Karabach z pozostałą częścią kraju.

Ponadto wybudowany został, na terenach zajętych przez wojska azerskie, jeden międzynarodowy port lotniczy (FIZULI) oraz kilka mniejszych, o znaczeniu regionalnym.

Region Kaukazu to wiele połączeń rurociągowych dla transportu gazu i ropy do Europy. Czy one są obecnie bezpieczne?

- Jak na razie zagrożeń dla tych szlaków nie widzę. Połączenia rurociągowe przebiegają z Azerbejdżanu przez Gruzję. Nie jest wykluczone, że alternatywne połączenia mogłyby być ułożone przez Armenię. Tyle że realność tego ostatniego rozwiązania jest wielce wątpliwa nie tylko z powodu kwestii militarno-politycznych, ale także geograficznych. Przeszkodą w jakimkolwiek układaniu połączenia są wysokie góry na granicy Turcji z Armenią.

Jedynym (z punktu widzenia geografii) obejściem tychże gór byłoby układanie połączeń przez Iran. W tym regionie to jednak przede wszystkim Azerbejdżan odgrywa kluczową rolę w zabezpieczeniu dostaw surowców energetycznych do Europy.

Potwierdza to podpisane 18 lipca tego roku memorandum pomiędzy Azerbejdżanem i Unią Europejską, dotyczące współpracy energetycznej. W dokumencie mówi się między innymi o podwojeniu wielkości dostaw gazu za pośrednictwem Azerbejdżanu.

Strategia energetyczna Azerbejdżanu zawsze zakładała dywersyfikację szlaków dostaw surowców energetycznych. Jeszcze w roku 1999 był uruchomiony pierwszy rurociąg do transportu ropy z Azerbejdżanu do gruzińskiej Supsy. Równolegle firmy azerbejdżańskie, przy pomocy zachodnich kooperantów, pracowały nad zbadaniem dopiero co odkrytych pokładów gazu na Morzu Kaspijskim – Szach Deniz.

W roku 2006 Azerowie oddali do użytku ropociąg Baku – Tbilisi – Ceyhan. Połączyło to Morze Kaspijskie ze Śródziemnym. Tym sposobem ropa kaspijska mogła bez kłopotu być eksportowana do Europy. W roku 2007 uruchomiono gazociąg Baku – Tbilisi – Erzurum. Wtedy azerski gaz zaczął być eksportowany do Gruzji i Turcji.

Azerbejdżan posiada obecnie kilka, zdywersyfikowanych kierunków dostaw surowców energetycznych. To są trzy rurociągi do transportu ropy, cztery połączenia gazociągowe. Azerbejdżan w ostatnich czasach dostarcza także sąsiadom energii elektrycznej.

W planach jest eksport elektryczności do Europy. W tym celu Azerbejdżan chciałby uruchomić Korytarz Zangezur (czasami nazywany także Korytarzem Nachiczewan – szlak transportowy, który ma łączyć Autonomiczną Republikę Nachiczewańską z resztą Azerbejdżanu przez region Sjunik w Armenii). W poprzednim roku postawionych zostało dziewięć stacji przesyłowych. W tym roku trwają także prace przy budowie dwóch elektrowni wodnych, nieopodal linii rozdziału wojsk z Armenią.

Władze azerskie komunikują, że trwa także rozpoznanie nowych pól gazowych na dnie Morza Kaspijskiego. Jak zwiększone ilości surowca będą transportowane do Europy?

- By móc surowiec z tych nowych pól eksportować, otwarto w roku 2020 tak zwany Południowy Korytarz Gazowy. Łączna długość wszystkich połączeń azerskich rurociągów z krajami sąsiednimi przekroczyła 3500 km Oznacza to, że do Europy z pominięciem Rosji będzie mogło płynąć 10 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie, natomiast do Turcji dodatkowo - 6 mld m sześc.

Unia Europejska włączania się dyplomatycznie w rozmowy pomiędzy Armenią a Azerbejdżanem. Baku liczy na Brukselę

Obecna sytuacja geopolityczna w regionie bardzo jednak skomplikowała się przez rosyjską agresję na Ukrainę. Z drugiej jednak strony ta wojna podniosła znaczenie dostaw surowców energetycznych z Kaukazu. Region ten staje się swoistym węzłem transportowym dla ropy i gazu.

Próbę mediacji pomiędzy Azerbejdżanem podjął w imieniu instancji europejskich, przewodniczący Rady Europejskiej, Charles Michel. Jakie były rezultaty jego misji?

- Po walkach, jakie ostatnio wybuchły, widać, że nie wszystko zostało załatwione. Po zakończeniu działań wojennych w Karabachu przed dwoma laty odnieśliśmy jednak wrażenie, że Bruksela przyjęła do wiadomości nowe realia polityczne w regionie. Wpływ na to może mieć gospodarka. 40 procent handlu krajów kaukaskich to obroty z krajami Unii. W samym Azerbejdżanie działa 1700 firm z państw unijnych.

W grudniu 2021 z inicjatywy Charlesa Michela doszło do trójstronnych rozmów na temat sytuacji wokół Karabachu. To jednak miał być dopiero początek procesu pokojowego. Od tamtej pory trwają ciągłe konsultacje pomiędzy Brukselą a Baku i Erywaniem. To jest ewidentny pozytyw. Widać, że Komisja Europejska jest bardzo zainteresowana w normalizacji stosunków pomiędzy Armenią i Azerbejdżanem. Pierwszym efektem tej potencjalnej normalizacji byłoby przywrócenie komunikacji pomiędzy Armenią i Azerbejdżanem oraz rozminowania całej linii rozgraniczenia wojsk. Uważam, że ostatnie walki to tylko sygnał ze strony władz z Baku, że chciałyby one szybszego wdrażania porozumień pokojowych.

Na podstawie ustaleń z Brukseli, strona azerska ustaliła już skład delegacji do spraw delimitacji granicy z Armenią i na tej podstawie miałby rozpocząć się proces pokojowy. Łącznie z podpisaniem stosownych dokumentów. Strona azerska była gotowa także do rozmów dwustronnych z Armenią, ale pod auspicjami Brukseli.

Wedle źródeł dyplomatycznych Armenia rozpoczęła dyskretne rozmowy z Turcją o ewentualnym przywróceniu normalnych warunków przekraczania granicy pomiędzy tymi państwami. Czy jest to kontynuowane?

- Władze w Erywaniu rozumieją, że kraj ten nie może się normalnie rozwijać bez dobrych kontaktów z Turcją i Azerbejdżanem. Sama więc idea jakichkolwiek rozmów armeńsko-tureckich bardzo się podoba w Baku. Jakiekolwiek porozumienie Erywania z Ankarą, oznaczałoby zupełnie nowy rozkład sił w regionie. Tym bardziej, że Erdogan jednoznacznie wypowiedział się, że najważniejszym dla Turcji sojusznikiem w regionie jest Azerbejdżan. Gdyby do tego doszła jeszcze Armenia, to mielibyśmy zupełnie nowy rozkład sił w regionie. Stąd te próby normalizacji stosunków z sąsiadami.

Strona turecka była gotowa na rozmowy w Erywaniu. Ormianie woleli jednak grunt neutralny. Tym sposobem w Wiedniu rozmowy konsultacyjne prowadzili poseł Turcji w Austrii Serdak Kylych i wiceprzewodniczący parlamentu armeńskiego, Ruben Ribinian. Pierwszym krokiem do normalizacji armeńsko-tureckiej byłoby przywrócenie odblokowanie granicy i ustanowienie zgodnych z zasadami międzynarodowymi, warunków przekraczania tej granicy. Tak przez ludzi, jak i towary. Czy tak się stanie, pokaże pewnie bliska przyszłość.

Ja w każdym razie uważam sam fakt rozmów za coś pozytywnego, ale trzeba pamiętać, że konflikt Ormian z Turcją ma podłoże kulturowe. Bardzo ciężko będzie tam zasypać wszelkie uprzedzenia, stare rany.

Armenia ma bardzo dobre kontakty z Iranem. Stosunki azersko-irańskie już nie są tak dobre. Czy ma to znaczenie dla bezpieczeństwa w regionie?

- Północny Iran jest zamieszkany w dużej części przez etnicznych Azerów. Może właśnie dlatego

nie widzę żadnych problemów w kontaktach azersko-irańskich. Może nie są to stosunki idealne, ale też brak tu jakiejkolwiek wrogości. Trzeba też pamiętać o pryncypiach.

Dla Azerbejdżanu takim pryncypium pozostaje stan stosunków handlowych z Zachodem. Bardzo ważna jest też rozbudowa infrastruktury. Przez Iran mają wieść linie energetyczne do Nachiczewaniu. Linie te będą także podłączone do systemów irańskich, jak i tureckich. Iran z Azerbejdżanem podpisał także porozumienie o budowie nowych mostów granicznych.

Dla samej Europy bardzo ważne jest ponowne włączenie Iranu do gospodarczych struktur zachodnich. W Teheranie w sumie bardzo na to czekają. A przecież ten kraj to gigantyczne pokłady tak ropy, jak i gazu. Obecnie handel tymi surowcami jest bardzo utrudniony z racji na zachodnie sankcje.

Uważam, że ponowne włączenie Iranu do struktur międzynarodowych momentalnie zmieni nastawienie do tamtejszych „Strażników Rewolucji”. Zwykli Irańczycy mają już dość panoszenia się ortodoksów religijnych.

Gruzja może wykorzystać słabość Rosji, w celu odzyskania własnych terytoriów: Osetii Południowej i Abchazji

Pojawiają się jednak w samej Gruzji głosy, że teraz korzystając ze słabości Rosji, władze w Tbilisi powinny dać sygnał do zbrojnego odzyskania Osetii Południowej, jak i Abchazji. To by mogło utrudnić, z punktu widzenia Europy, tranzyt surowców energetyczny z Azerbejdżanu przez Gruzję.

- Gruzińska doktryna w tej kwestii jest absolutnie jednoznaczna – chcemy odzyskać te tereny, ale jednocześnie możliwe jest to tylko w sposób pokojowy.