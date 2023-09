Azerbejdzan: Wybuch na stacji benzynowej w Górskim Karabachu; ponad 200 rannych, większość ciężko

W wyniku wybuchu, do którego doszło w poniedziałek na stacji benzynowej w stolicy Górskiego Karabachu, Stepanakercie, rannych zostało ponad 200 osób, większość ciężko - poinformowała agencja Reutera, powołując się na lokalne władze.

Reuters powołał się na miejscowego rzecznika praw człowieka; według niego większość rannych jest w stanie ciężkim lub bardzo ciężkim. Osoby te powinny zostać przetransportowane do szpitali poza enklawą, ponieważ w Górskim Karabachu nie ma do tego odpowiedniej infrastruktury.

W Górskim Karabachu, zamieszkałej w większości przez Ormian enklawie na terenie należącym de iure do Azerbejdżanu, 19 września wybuchły walki, których stroną inicjującą był Azerbejdżan. Jego wojska szybko uporały się z broniącymi się Ormianami. 21 września ogłoszono zawieszenie broni.

W poniedziałek rano armeński rząd informował, że do kraju przybyło już kilka tysięcy ormiańskich uchodźców z Górskiego Karabachu; według władz w Erywaniu obawiają się oni czystek etnicznych po odzyskaniu pełnej kontroli nad enklawą przez władze w Baku. Władze Azerbejdżanu oświadczyły, że każdy, kto pragnie opuścić zdobytą przez Baku enklawę i wyjechać do Armenii, będzie miał zapewnioną taką możliwość oraz darmowe paliwo. Na drogach prowadzących z Górskiego Karabachu do Armenii pojawiły się korki.