Azerbejdżan: Żołnierz azerski zginął w ataku Ormian w Górskim Karabachu

Ministerstwo obrony Azerbejdżanu poinformowało w poniedziałek o śmierci żołnierza tego kraju, który miał zginąć w niedzielę w wyniku ataku Ormian w odzyskanym niedawno przez siły azerskie rejonie Chodżawend (Martuni) w Górskim Karabachu.

"27 grudnia o godz. 15.30 nielegalna uzbrojona grupa sześciu Ormian zaatakowała jednostki armii azerbejdżańskiej w pobliżu wioski Agdam w rejonie Chodżawend. W rezultacie zginął jeden żołnierz, a jeden został ranny" - brzmi komunikat resortu obrony w Baku.

Jak podaje Reuters, ministerstwo obrony Armenii zaprzeczyło, by w niedzielę doszło do starć między ormiańskimi i azerbejdżańskimi siłami.

Do ataku miało dojść w części rejonu Chodżawend/Martuni niedaleko miejscowości Hadrut, do niedawna kontrolowanej przez nieuznawaną ormiańską Republikę Górskiego Karabachu. Terytorium to przeszło pod kontrolę Azerbejdżanu w wyniku listopadowego porozumienia pokojowego zawartego po ostatniej odsłonie konfliktu zbrojnego o Górski Karabach.