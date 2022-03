Azja Centralna na progu katastrofy energetycznej i żywnościowej

Region wciąż boryka się ze skutkami zeszłorocznej suszy, która wywołała bezprecedensowe straty w rolnictwie kazachskim. Z mniejszą siłą uderzyła w Kirgistan i Uzbekistan. Nadchodzi jednak kolejny suchy rok, a ceny żywności i niedobory energii będą prawdopodobnie się pogłębiać. Ten podwójny kryzys może skutkować kolejnymi zaburzeniami społecznymi.

Bieżący rok może być jeszcze suchszy od 2021 r.

Skutkiem spadającego poziomu wody będzie kryzys energetyki i rolnictwa w środkowoazjatyckich republikach.

Należy wspomnieć, że skutki zeszłorocznej suszy były jednym z czynników, które skumulowane doprowadziły do wybuchu styczniowych protestów w Kazachstanie. Czy w tym roku ten scenariusz się powtórzy?

Poziom wody w głównym rezerwuarze Toktoguł w Kirgistanie jest alarmująco niski i w połowie lutego wynosił 8,6 mld m3. Ten największy w regionie zbiornik o pojemności 19,5 mld m3 stanowi podstawę systemu energetycznego Kirgistanu, którego hydroelektrownie pokrywają 40 proc. rocznego zapotrzebowania republiki na prąd.

Skutkiem spadającego poziomu wody będzie kryzys kirgiskiej energetyki, bowiem obniżenie zasobów do 5.5 mld m. sześc. uniemożliwi funkcjonowanie hydroelektrowni. Katastroficznemu scenariuszowi dla kirgiskiej energetyki i rolnictwa republik położonych w dolnym biegu rzek może zapobiec, po pierwsze, wzrost temperatury i topnienie lodowców w wysokich partiach gór Tienszan. To one corocznie w okresie wiosennym i letnim zasilają cieki wodne Tadżykistanu i Kirgistanu. Po drugie ratunkiem mogłyby być obfite opady deszczu.

Problem w tym, że warunki te nie zostały spełnione w zeszłym roku i wobec postępujących zmian klimatycznych nic nie wskazuje, żeby w tym roku sytuacja miała ulec poprawie. Już kilkanaście lat temu naukowcy wskazywali region Azji Centralnej jako jeden z najbardziej narażonych na niedostatek wody pitnej obszarów na świecie. W Kazachstanie i Uzbekistanie zrealizowano wiele projektów mających na celu ograniczenie zużycia wody, zwłaszcza jej strat w rolnictwie. Znacząco zmniejszono też areał wodochłonnych upraw (m.in. bawełny). Niestety podjęte działania okazały się niewystarczające, a widmo corocznych suszy potęgujących straty w rolnictwie staje się dla regionu cykliczną rzeczywistością.

Konsekwencją dążenia do napełnienia zbiornika będzie spiętrzanie wody, co oznacza jej niedobór w dolnym biegu rzeki Naryn. To z kolei pogłębi kryzysową sytuację w rodzimym, a także kazachskim i uzbeckim rolnictwie. W marcu zeszłego roku Kazachstan podjął działania na rzecz ograniczenia niedoborów wody w kraju oferując Kirgistanowi dostawy energii, łącznie 900 mln kilowatogodzin (do tej pory dostarczono nieco ponad 700 mln), w zamian za co Kirgistan zgodził się na zmniejszenie dynamiki spiętrzania wody. Ten dług republika miała spłacić w ciągu trzech lat, oddając po 300 mln kilowatogodzin rocznie.

Tymczasem, władze kirgiskie już poinformowały, że szacują roczny niedobór energii na 6 mld kilowatogodzin, z czego połowa ma zostać zaspokojona poprzez import. Pozostała część ma być wyprodukowana na drodze realizacji nowych projektów energetycznych, farm wiatrowych i zespołów paneli słonecznych. Potrwa to jednak około 3 lat i wszystko wskazuje na to, że Kazachstan nieprędko odzyska wyeksportowaną energię i musi liczyć się z corocznym pogłębianiem niedoboru wody pitnej.

Należy też wspomnieć, że skutki zeszłorocznej suszy były jednym z czynników, które skumulowane doprowadziły do wybuchu styczniowych protestów w Kazachstanie. Bezprecedensowe straty hodowców koni i bydła, którzy stracili swoje stada nie mogąc ich wyżywić, w połączeniu ze spóźnioną akcją pomocy ze strony władz wzbudziły długotrwałe negatywne emocje w społeczeństwie. Rysujący się obecnie scenariusz spotęgowanego kryzysu wodnego w połączeniu z wciąż aktywnymi napięciami w regionie Ałmatów może doprowadzić do kolejnych wystąpień. Pozostaje mieć nadzieję, że tym razem rząd jest przygotowany na kryzys wodny i zabezpieczył dostateczną ilości paszy, by mozolnie odbudowywane stada mogły bezpiecznie przetrwać okres wiosenno-letni.