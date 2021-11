Azja Centralna potrzebuje pomocy. To szansa również dla polskich firm

Azja Centralna walczy ze skutkami suszy i stoi przed dylematem, jak złagodzić żywnościowe i energetyczne problemy w przyszłości. Pojawia się więc obszar, do zagospodarowania którego już szykują się firmy z całego świata. To też szansa na wejście na tamtejsze rynki dla polskich firm.

Czas trudnych decyzji

Niedobór wody szansą dla inwestorów

Również w Tadżykistanie, który znacznie mniej ucierpiał na skutek suszy, zaczynają pojawiać się przerwy w dostawach prądu, choć zarazem podtrzymywany jest eksport energii do sąsiedniego Afganistanu.Przerwy w dostawach prądu dotknęły również 14 października północno-wschodni Kazachstan, jednak kazaski operator sieci elektrycznej wydał komunikat o wystąpieniu awarii. To dość zaskakujące wyjaśnienie, bowiem wyłączona została część bloków aż w trzech elektrowniach Ekibastuz-1, Ekibastuz-2 i Aksu. 8 i 9 listopada podobny problem dotknął wschodnią i północną część republiki, prowincję Kazylorda oraz Ałmaty i Szymkent. Podobne utrudnienia, choć na mniejszą skalę, pojawiają się w Uzbekistanie – całkowity brak prądu odczuł m.in. stołeczny Taszkent, a minister energii potwierdził, że produkcja hydroelektrowni będzie w tym roku niższa o 23 proc.Bez wątpienia powyższe problemy z energią elektryczną są wynikiem rozwoju gospodarczego i wzrostu populacji w regionie o 50 proc. w ciągu 30 lat oraz pogłębiającego się z roku na rok niedoboru wody.Jak podaje zarządca największego zbiornika wody w Azji Centralnej Toktoguł, w tym roku zgromadzono 11,8 mln m sześc. wody, czyli o 2,9 mln m sześc. mniej niż rok wcześniej. W konsekwencji hydroelektrownia zaspokajająca 40 proc. zapotrzebowania Kirgistanu na prąd będzie musiała ograniczyć produkcję o co najmniej 20 proc.Ten sam problem dotyczy państw położonych w dolnym biegu rzek, z tym że w ich przypadku udział hydroelektrowni w miksie energetycznym jest znacznie mniejszy. Uzbekistan, który uzyskuje w ten sposób 12 proc. energii, ogłosił zmniejszenie produkcji o 23 proc. Natomiast Kazachstan nie podaje, czy i o ile zostanie zmniejszona produkcja hydroelektrowni.Władze cenralnoazjatyckich republik stanęły więc przed kolejnym wyzwaniem, jakim jest przygotowanie się na potencjalny kryzys żywnościowy i energetyczny, bowiem tegoroczna susza może się powtórzyć w roku przyszłym i to w większej skali. Znalezienie rozwiązania nie jest łatwe, a wdrożenie przeciwdziałań skutkom suszy w tych dwóch obszarach jest kapitało- i czasochłonne.Można bowiem importować energię elektryczną, żywność i paszę, ale nie wodę w milionach metrów sześciennych. W przypadku produkcji energii elektrycznej jej niedobór można uzupełniać poprzez rozwój odnawialnych źródeł energii (duże projekty są realizowane w Kazachstanie i Uzbekistanie), a także przejściowo z elektrowni atomowej (powrót rozważa Kazachstan). Konieczne jest jednak równoległa modernizacji całej infrastruktury przesyłowej, która pamięta czasy ZSRR. Przykładowo szacuje się, że w Kazachstanie 16-18 proc. wyprodukowanej energii jest tracone w procesie przesyłania.Władze republik będą też musiały podjąć działania na rzecz kształtowania wśród mieszkańców potrzeby oszczędzania wody i decyzje o podniesieniu opłat za prąd. Kwestia zmian w świadomości jest niezwykle ważna, bowiem pod względem zużycia wody per capita światowym liderem jest Turkmenistan, a pozostałe republiki plasują się w pierwszej dziesiątce (poza Kazachstanem). Z kolei ceny energii elektrycznej (dotyczy to głównie Kirgistanu i Tadżykistanu) są na tyle niskie, że nie skłaniają odbiorców (zarówno instytucjonalnych, jak i indywidualnych) do oszczędzania. Przykładowo w Kirgistanie cena za kilowatogodzinę wynosi 2,24 soma (0,026 USD) dla firm i 0,77 soma (0,009 USD) dla gospodarstw domowych (do 700 kWh miesięczne, powyżej stawka rośnie 28-krotnie).Rząd przygotowuje się do podniesienia ceny za kWh do 5,04 soma (0,06 USD). Oczywiście podwyżka ta może wydawać się zbyt mała wobec ogromu energetycznych problemów, z którymi będzie musiał się mierzyć Kirgistan, ale trzeba wziąć pod uwagę bardzo niską zamożność mieszkańców oraz obawę decydentów o zniechęcenie inwestorów.Konieczne są również zmiany w strukturze rolnej, przy jednoczesnym podnoszeniu efektywności wykorzystania zasobów wodnych w rolnictwie. Obecnie szacuje się, że w Uzbekistanie marnowanych jest nawet do 70 proc. wody wykorzystywanej do nawadniania pól.Faktem jest, że Uzbekistan dynamicznie zmienia strukturę produkcji rolnej, w której udział wodochłonnej bawełny gwałtownie maleje, a także implementuje nowoczesne systemy zarządzania zasobami wodnymi. Również system irygacyjny w Kirgistanie wymaga jak najszybszej modernizacji, bowiem tegoroczna susza ujawniła wieloletnie zaniedbania władz lokalnych tym zakresie, skutkujące w niektórych regionach nawet 10-dniowym oczekiwaniem na dostawy wody. Kirgistan jest jednak w trudnej sytuacji finansowej i nie zrealizuje tego przedsięwzięcia bez wsparcia zewnętrznego kapitału, a tę sytuację zapewne wykorzystają Chiny do większego uzależnienia republiki.Jeśli nie da się pozyskać większych ilości wody, trzeba będzie zmniejszyć jej zużycie, głównie poprzez eliminację strat i racjonalizację wykorzystania. Ten właśnie obszar staje się nowym rynkiem dla potencjalnych inwestorów, którzy dysponują know-how w zakresie nowoczesnych technologii nawadniania i opomiarowania zużycia wody.Od 2018 r. w Kirgistanie działają szwajcarski GE Renewables i francuski GE Hydro, które w ramach unijnego grantu Azjatyckiego Banku Rozwoju i Europejskiego Banku Rozwoju o wartości 104 mln USD modernizują hydroelektrownię Toktoguł. Podobną inwestycję w Tadżykistanie realizuje austriacki ANDRITZ Hydro, modernizujący hydroelektrownię Nurek.Można spodziewać się, że w najbliższym czasie w stronę Azji Centralnej będzie kierować swoją uwagę coraz więcej firm dysponujących zaawansowanymi technologiami w zakresie zarządzania zasobami wodnymi.Przykładem takiej firmy wchodzącej na rynek kazaski jest amerykański Valmont, który projektuje i realizuje nowoczesne systemy irygacyjne i dystrybucyjne o wysokiej skuteczności wykorzystania zasobów wodnych. W Kazachstanie koncern planuje uruchomić fabrykę nowoczesnych zraszaczy, przewidując gwałtowny wzrost regionalnego zapotrzebowania na tego typu systemy.