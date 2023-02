Azja Centralna skazana na energetyczną kooperację

Rządy państw Azji Centralnej dostrzegają rosnące problemy ekologiczne, z którymi muszą się zmierzyć już teraz, co wymaga zdecydowanych i skutecznych działań. Najlepiej wspólnych.

Zanieczyszczenie powietrza w Azji Centralnej zaczyna coraz mocniej dawać się we znaki mieszkańcom republik. A jeszcze na przełomie XX i XXI wieku problem ten nie był tak dotkliwy, ponieważ region był relatywnie słabo zurbanizowany.

Głównym problemem były obszary silnie uprzemysłowione (przemysł metalurgiczny, wydobywczy, petrochemiczny), których produkcja opierała się na przestarzałych, "brudnych" technologiach.

Inwestycje i rosnący udział odnawialnych źródeł energii (OZE) skutkuje zauważalnym zmniejszeniem zanieczyszczenia powietrza ze źródeł przemysłowych.

Wyzwaniem staje się dynamiczny wzrost urbanizacji i liczby pojazdów spalinowych. Nie pomaga wcześniejsze uzależnienie od Rosji.

Urbanizacja, motoryzacja i smog. Lista problemów rośnie

Problem smogu osiąga apogeum w miesiącach zimowych, gdy większość gospodarstw domowych do ogrzewania wykorzystuje znane i w Polsce „kopciuchy”. Do tego dochodzą spaliny z rosnącej liczby starych aut, stojących w coraz dłuższych korkach.

W konsekwencji duże miasta regionu przez większość doby są pogrążone w smogu. Dotyczy to szczególnie miast otoczonych górami, jak Ałmaty czy Biszkek. Negatywne skutki zdrowotne dałoby się do pewnego stopnia zredukować poprzez powszechne stosowanie oczyszczaczy powietrza, zarówno domowych, jak i ulicznych. Niestety, takie rozwiązanie jest dostępne dla marginalnej liczby mieszkańców, ze względu na wysokie koszty urządzeń (ok. 1000 USD), a rozwiązania uliczne są poza zdolnościami inwestycyjnymi władz lokalnych.

Na spotkaniu przedstawicieli regionów z kirgiską minister środowiska wartość projektów poprawiających jakość powietrza oszacowano na 6,7 mld USD, dwukrotnie więcej niż roczne przychody budżetu republiki. Tymczasem w tym kraju gwałtownie rośnie liczba zachorowań na schorzenia układów oddechowego i krążenia, co może być przyczyną powikłań, a nawet śmierci szczególnie w sezonie grypowym.

Problemem nie jest sam proces dynamicznego rozwoju ośrodków miejskich, ale brak systemowych rozwiązań w zakresie ogrzewania. Władze żadnej z republik nie brały pod uwagę ostrzeżeń ekspertów o ryzyku katastrofalnego zanieczyszczenia powietrza w niedalekiej przyszłości.

I tak przykładowo w Astanie, w której liczba mieszkańców potroiła się w ciągu 20 lat, w ostatnim roku wybudowano 30 tys. domów, z których tylko 5 tys. zostało podłączonych do gazowej sieci grzewczej. Reszta korzysta z przestarzałych „kopciuchów”.

Wraz ze wzrostem zamożności Kazachów i liczby mieszkańców miast, nieproporcjonalnie szybciej rośnie też liczba aut. Żadne z miast nie było projektowane pod kątem przepustowości tak wysokiego natężenia ruchu, więc pojęcie wentylacji skorelowanej z naturalnymi przepływami powietrza w cyklu dobowym po prostu nie istnieje.

Zdążyć przed katastrofą. Środkowoazjatyckie pomysły na poprawę sytuacji

Wiodące pod względem inwestycji w OZE Kazachstan i Uzbekistan realizują planową politykę ekologicznej tranzycji, ale problem w tym, że dynamika inwestycji w tej dziedzinie jest ukierunkowana na produkcję energii elektrycznej. Ciepłownictwo pozostaje nadal nierozwiązanym problemem, nie mówiąc już o kosztownej ekotransformacji motoryzacyjnej.

Podstawowym wyzwaniem wciąż pozostaje zapewnienie takiej skali inwestycji w OZE, aby całkowicie zaspokajała przyrosty zapotrzebowania na energię elektryczną i cieplną i jednocześnie stopniowo zwiększała swój udział w miksie energetycznym.

Warto też zwrócić uwagę na jeszcze jeden problem, specyficzny nie tylko dla Azji Centralnej. Chodzi o administracyjne regulowanie cen energii i paliw (Kirgistan, Tadżykistan, Turkmenistan) i system subsydiowania po ich uwolnieniu (Kazachstan, Uzbekistan). Taka polityka jest społecznie uzasadniona, ale zarazem władze powinny mieć świadomość, że nie sprzyja ona racjonalnemu wykorzystywaniu energii.

Z tym wiąże się kolejny problem niedoborów energii elektrycznej i cieplnej, coraz mocniej i częściej występujących w całej Azji Centralnej. Nie są od niego wolne nawet zasobne w surowce energetyczne Uzbekistan i Kazachstan. Niedobór tych surowców wynika z nieopłacalności ich wydobycia i sprzedaży na rynku krajowym ze względu na sztucznie regulowane ceny. System subsydiów też nie zapewnia pokrycia kosztów wydobycia, a wyższe dopłaty oznaczałyby z kolei zbyt duże obciążenie dla budżetu.

Władze centralne są więc coraz częściej wobec problemu, od którego wcześniej odwracały głowę. Dla państw o najniższym poziomie dochodu, jak Kirgistan czy Tadżykistan transformacja energetyczna jest pojęciem dość abstrakcyjnym ze względu na niską zdolność do finansowania inwestycji. Z kolei przerzucenie części kosztów na społeczeństwo, na drodze uwolnienia cen energii lub ograniczenia subsydiów spotkałoby się bez wątpienia z gwałtowną negatywną reakcją społeczną. A do tego żadna władza nie chce dopuścić.

Przywódcy będą musieli jednak podjąć zdecydowane kroki, by przeciwdziałać rosnącemu zanieczyszczeniu powietrza, bowiem odczuwane skutki i większa świadomość ekologiczna również grozi społecznym wybuchem. W rezultacie pojawiają się różne plany i pomysły, od budowy fabryki produkującej brykiet o obniżonym wydzielaniu dymu po transgraniczną inicjatywę budowy gigantycznej hydroelektrowni i powrót do energii atomowej.

Karuzela propozycji, problemem jest uzależnienie od Rosji

Wszystkie te inicjatywy wymagają jednak pozyskania środków zagranicznych od bezpośrednich inwestorów lub od międzynarodowych instytucji finansowych. Przykładem udanego mariażu różnych źródeł finansowania są programy OZE realizowane w Kazachstanie i Uzbekistanie.

Więcej kontrowersji budzi projekt Kirgistanu, Kazachstanu i Uzbekistanu dokończenia budowy hydroelektrowni Kambar Ata 1, którego koszt szacowany jest na 4 mld USD. Podstawowym problemem, na który wskazują eksperci, są pogarszające się warunki hydrologiczne w Kirgistanie, co nie gwarantuje dostatecznego poziomu wód, by hydroelektrownia wytwarzała energię w założonych wielkościach.

Od kilku lat wraca też pomysł energii atomowej. Oczywiście głównym rozgrywającym w tym obszarze miała być Rosja, ale na skutek ataku na Ukrainę i międzynarodowych sankcji rosyjski Rosatom został definitywnie wyeliminowany z rynku.

Najbardziej zaawansowany był proces implementacji energii atomowej w miksie energetycznym Uzbekistanu. W 2018 Taszkent podpisał z Rosatomem porozumienie o budowie elektrowni, która miała zostać oddana do użytku w 2028, a w 2030 zapewniać 15-proc. udział atomu w miksie.

Również Kazachstan przymierza się do ponownego uruchomienia elektrowni atomowej (ostatnia została zamknięta w 1999) i w tym przypadku inwestorem strategicznym też był Rosatom. Zmiana sytuacji geopolitycznej zapewne opóźni realizację tych inwestycji, ale ich nie kasuje, bowiem swój udział w realizacji projektów zgłosiły też Francja, Korea Południowa i USA.

Faktem jest, że Kreml wcale nie zrezygnował z wykonania porozumienia z 2018. To republiki nie chcą uzależnienia do Moskwy i dystansują się od współpracy energetycznej, zwłaszcza wobec zajęcia przez rosyjskie wojska elektrowni atomowej w ukraińskim Zaporożu i stwarzania zagrożenia nuklearnego dla Ukrainy.

Rządy Azji Centralnej dostrzegają problemy ekologiczne, z którymi muszą się zmierzyć już teraz. Władze mają świadomość, że dobiegł końca czas chowania głowy w piasek, a nadszedł moment zdecydowanych i skutecznych działań.

Azja Centralna jest skazana na energetyczną kooperację, ale ta nie będzie łatwa

Pozytywnym zjawiskiem jest rysująca się nić porozumienia między republikami w wypracowaniu skutecznej nadgranicznej współpracy energetycznej. To, czy potencjalna współpraca przyniesie owoce, to już inna sprawa. Wydaje się jednak, że Azja Centralna jest skazana na energetyczną kooperację, obejmującą przynajmniej trzy republiki Kazachstan, Kirgistan i Uzbekistan.

Kwestią do rozwiązania jest zdecydowanie, czy podejmowane działania powinny być ukierunkowane na realizację jednego obszaru energetycznej transformacji np. farmy wiatrowe i słoneczne, czy też równoległego wdrażania projektów we wszystkich potencjalnych źródłach czystej energii.

Z jednej strony rozdrobnienie inwestycji może utrudnić pozyskanie środków i wydłużyć czas ich realizacji. Trzeba jednak wziąć pod uwagę partykularne interesy poszczególnych republik, które będą dążyły do zapewnienia sobie bezpieczeństwa energetycznego we własnym zakresie, preferując najbardziej korzystne dla nich technologie wytwarzania energii.

