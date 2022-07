Azja Centralna u progu katastrofy ekologicznej

W obecnej skomplikowanej sytuacji politycznej, ekologicznej i ekonomicznej Azja Centralna staje przed trudnym wyzwaniem zachowania porządku społecznego. Problem żywnościowy i straty w rolnictwie będą pogłębiać podziały społeczne i aktywizować ugrupowania populistyczne, silnie narodowościowe i skrajnie religijne.

Pogłębianie deficytu wody skutkuje wzrostem napięć między republikami, które już niejednokrotnie prowadziły do przygranicznych starć między Tadżykistanem i Uzbekistanem. Rośnie też niepokój rolników w Kazachstanie i Uzbekistanie, który łatwo może się przerodzić w trudne do opanowania rozruchy wewnętrzne oraz stać się zarzewiem wielkiego konfliktu między republikami.

O ile energię elektryczną można importować z sąsiednich państw (co już miało miejsce w 2021), o tyle uzupełnienie rosnących niedoborów wody jest niewykonalne.

Brak perspektyw na poprawę sytuacji w ciągu kilku lat może zatem skłonić wielu młodych mieszkańców Azji Centralnej do znalezienia nowej ojczyzny. Jeśli ten scenariusz się spełni, do Europy może napłynąć kilka milionów zdeterminowanych migrantów z Azji Centralnej.

Azja Centralna jest jednym z najbardziej wrażliwych na zmiany klimatyczne regionów na świecie. Naukowcy badający klimat od lat ostrzegają, że dalsza degradacja środowiska naturalnego i brak faktycznych działań zmierzających do zrównoważonego rozwoju gospodarczego doprowadzą do katastrofy ekologicznej i żywnościowej w regionie.

Podstawowym problemem jest niedostatek wody pitnej, który już w zeszłym roku spowodował ogromne straty w rolnictwie Kirgistanu i Kazachstanu.

Raport opracowany w 2019 przez Międzyrządowy Zespół ds Zmian Klimatu (IPCC) alarmuje, że średni wzrost temperatury na obszarze Azji Centralnej plasuje się powyżej średniej światowej - i ten wzrost przyspiesza. Według danych Międzynarodowego Funduszu Walutowego (IMF) średnia temperatura w regionie wzrosła od 1990 o 1,5 st. Celsjusza - wobec 0,7 st. Celsjusza dla całego świata.

Woda i energia – palący problem na wczoraj

Rosnąca temperatura przyczynia się - z jednej strony - do szybszego parowania wody z gleby, a z drugiej - do nadmiernego topnienia lodowców, które zasilają rzeki Kirgistanu i Tadżykistanu w górnym ich biegu. Skutkiem są okresowe powodzie, które nie nawadniają pól, ale je zalewają, uniemożliwiając produkcję rolną.

Taka sytuacja panuje obecnie w regionie Ałmatów, które w zeszłym roku dotknęła susza dziesiątkująca stada bydła, owiec i koni. Tym razem w maju nastąpiły obfite opady deszczu - jak informuje agencja meteorologiczna Kazhydromet, 11 maja w ciągu 90 minut spadło tyle deszczu, ile średnio przez cały miesiąc. Zalane zostały niektóre dzielnice Ałmatów oraz region Raboczij.

Z roku na rok coraz większe obszary są zalewane i rośnie poziom wód. Przez ostatnie lata władze nie zrobiły jednak nic, by udrożnić studzienki i kanały odpływowe, które przez dziesięciolecia nie były wykorzystywane, zostały więc "zapomniane" i obecnie nie są w stanie odprowadzać nadwyżek wody.

Rządowy raport pokazuje, że ponad 400 km z 1525 km rowów nawadniających (aryk) wymaga natychmiastowej naprawy i udrożnienia, z kolei w Ałmatach z 16 miejskich kanałów drożne są tylko cztery...

Równolegle coraz dłuższe są okresy, gdy poziom wód w Tadżykistanie i Kirgistanie jest znacznie poniżej wystarczającego do nawadniania obszarów rolnych oraz zapewnienia stabilnego działania hydroelektrowni.

W rezultacie nadmierne spiętrzanie wód powoduje ich niedobór na ziemiach upranych, a w państwach położonych w dolnym biegu - coraz dotkliwsze susze. Po kwietniowych i majowych powodziach Uzbekistan i Kazachstan już zaczynają coraz mocniej odczuwać niedobór wody, choć na szczęście nie sprawdziły się marcowe przewidywania w co do poziomu tego niedoboru.

Pogłębianie deficytu wody skutkuje wzrostem napięć między środkowoazjatyckimi republikami, które już niejednokrotnie prowadziły do przygranicznych starć między Tadżykistanem i Uzbekistanem. Rośnie też niepokój rolników w Kazachstanie i Uzbekistanie, który łatwo może się przerodzić w trudne do opanowania rozruchy wewnętrzne oraz stać się zarzewiem wielkiego konfliktu między państwami.

Trudno się dziwić niepokojom przywódców politycznych, skoro raporty dotyczące zbiorów w Azji Centralnej potwierdzają spadek produkcji o 30-40 proc. do 2050. Drugim efektem będą coraz częstsze przerwy w dostawie prądu w Tadżykistanie i Kirgistanie, co z kolei przełoży się na znaczne spowolnienie lub nawet zahamowanie rozwoju gospodarczego tych krajów.

O ile energię elektryczną można importować z sąsiednich państw (co już się zdarzyło w 2021), o tyle uzupełnienie rosnących niedoborów wody jest niewykonalne.

Zeszłoroczne porozumienie między republikami (woda za prąd) może jeszcze być połowicznym rozwiązaniem w tym roku, ale nie załatwia problemu na przyszłość. Coraz niższy średnioroczny poziom wód w górnym biegu rzek nie pozwoli na wypełnienie zbiorników dla hydroelektrowni nawet do minimalnego poziomu zabezpieczającego produkcję elektryczną. W takich warunkach nie będzie zatem możliwe ograniczenie spiętrzania wód, by zapobiec wysychaniu rzek w dolnym ich biegu, co uderzy w rolnictwo Uzbekistanu i Kazachstanu.

Katastrofa żywnościowa i migracje

Konsekwencją załamania produkcji rolnej stał się skokowy wzrost cen żywności, która i tak jest coraz droższa na skutek wojny w Ukrainie i rosyjskiej gry na globalny kryzys żywnościowy. Szczególnie dotkliwe są rosnące ceny podstawowych produktów nieprzetworzonych – ryżu, zbóż, oliwy, cukru, warzyw i owoców. Na to nakładają się wysokie ceny energii elektrycznej i paliw kopalnych.

Rząd uzbecki podał, że średni wzrost cen podstawowych produktów od grudnia 2019 wyniósł już 70 proc. - i dalej rośnie. Ceny niektórych z warzyw i składników do przyrządzania posiłków w Kirgistanie rosły jeszcze szybciej (np. imbir zdrożał o 1500 proc., chili o 3000 proc., jajka o 230 proc.). Na skutek wojny w Ukrainie republiki zostały zmuszone do importu pszenicy czy mąki z innych państw (mąka z Włoch), co oczywiście spowodowało katastrofalny dla budżetów domowych, nawet pięciokrotny wzrost jej ceny.

Bank Światowy ostrzega, że jednym z efektów zmian klimatycznych w regionie będzie coraz silniejsza fala migracji zarówno na obszarze Azji Centralnej, jak i za granice republik. Szacunkowe dane mówią o 5 mln migrantów do 2050.

Region od lat cechuje silna migracja zarobkowa, ale dotyczyła ona głównie mieszkańców najuboższych republik, Kirgistanu i Tadżykistanu. Państwami docelowymi były dla nich Rosja i - coraz częściej - Kazachstan.

W obecnej wojennej rzeczywistości pogrążająca się w kryzysie Rosja przestała być atrakcyjnym punktem docelowym migrantów zarobkowych, a Kazachstan zaczyna borykać się z problemem podtrzymania wzrostu gospodarczego.

Brak perspektyw na poprawę sytuacji w ciągu kilku lat może zatem skłonić wielu młodych mieszkańców Azji Centralnej do znalezienia nowej ojczyzny. Jeśli ten scenariusz się spełni, do Europy może napłynąć kilka milionów zdeterminowanych migrantów z Azji Centralnej...

Czas wyzwań

W obecnej skomplikowanej sytuacji politycznej, ekologicznej i ekonomicznej Azja Centralna staje przed trudnym wyzwaniem zachowania porządku społecznego. Problem żywnościowy i straty w rolnictwie będą pogłębiać podziały społeczne i aktywizować ugrupowania populistyczne, silnie narodowościowe i skrajnie religijne.

Wielką niewiadomą są działania, które podejmą władze azjatyckich republik, by zapobiec powstawaniu i eskalacji konfliktów wewnętrznych, jak również przygranicznych - zwłaszcza w kwestii dostępu do wody pitnej.

W obecnej rzeczywistości region stanął przed największym zagrożeniem chaosem i destabilizacją od czasu odzyskania niepodległości. Należy się spodziewać, że sytuację tę wykorzysta Rosja dla umocnienia swoich mocno nadwątlonych wpływów - i raczej nie widać krótkookresowego alternatywnego rozwiązania dla zapobieżenia katastrofie żywnościowej w regionie.

Bez wątpienia konieczne jest podjęcie przez władze republik skoordynowanych działań na rzecz stworzenia zintegrowanego i efektywnego systemu zarządzania zasobami wodnymi oraz w zakresie bezpieczeństwa energetycznego.

Równolegle powinny być wdrażane plany transformacji gospodarczej w kierunku neutralności emisyjnej, rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz dalszego pogłębiania restrukturyzacji produkcji rolnej w kierunku zmniejszenia wodochłonności.

Podstawowym problemem są oczywiście środki niezbędne do sfinansowania kosztownych inwestycji, których region samodzielnie nie jest w stanie udźwignąć. Tu powstaje pole do zagospodarowania przez państwa rozwinięte, zwłaszcza USA i UE, które - dzięki wsparciu - mają unikatową szansę na włączenie republik do zachodniego obiegu gospodarczego i zmarginalizowanie wpływów Kremla.

