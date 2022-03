Azja Centralna wobec inwazji Rosji na Ukrainę. Chiny jedyną alternatywą?

Azja Centralna pozostaje kluczowym obszarem rosyjskich wpływów. Polityka Kremla wobec tego regionu znacząco różni się jednak od tej, której doświadczają byłe republiki radzieckie w Europie.

Styczniowe rozruchy społeczne i interwencja Organizacji Układu Bezpieczeństwa Zbiorowego (OUBZ) postawiły władze Kazachstanu w trudnej sytuacji. O ile wcześniejsze agresywne działania Rosji wobec Gruzji, aneksja Krymu czy wsparcie dla separatystów w Donbasie i Ługańsku spotkały się ze sprzeciwem Nur-Sułtan, o tyle niczym nie usprawiedliwiona inwazja na Ukrainę jest traktowana przez prezydenta Tokajewa z dużym dystansem...

Rząd nie zdecydował się na jawne potępienie agresji i wydaje się koncentrować na potencjalnych skutkach ekonomicznych globalnych sankcji dla kazachskiej gospodarki.

25 lutego odbył się szczyt szefów państw członkowskich Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej (EUG), na którym prezydent Tokajew w swoim wystąpieniu zaledwie wspomniał, że spotkanie odbywa się w obliczu „bezprecedensowego wzrostu geopolitycznych napięć”.



Nie było mowy o walkach w Ukrainie, a tematem przewodnim stała się obawa przed kryzysem, którego może doświadczyć cały obszar EUG - w wyniku sankcji.

Jeszcze 1 lutego dolar kosztował 450 tenge, ale jego obecny kurs cały czas rośnie - i 4 marca oscylował w okolicach 520 tenge. To z kolei bardzo mocno odbije się nie tylko na cenach importowanych dóbr konsumpcyjnych i - przede wszystkim - inwestycyjnych, ale znacznie pogorszy atrakcyjność republiki dla zagranicznego kapitału.



Bank Centralny wdrożył już program ochrony depozytów w tenge, aby zapobiec odpływowi oszczędności i potencjalnemu zachwianiu systemu bankowego.

Nur-Sułtan nie zdobył się na jakiekolwiek, nawet zawoalowane słowa potępienia wobec rosyjskiej agresji. Być może wynika to z obawy o zwrot w polityce Moskwy wobec republiki i „odgrzanie” rosyjskich resentymentów w kwestii przynależności północnej części Kazachstanu.



Ten relatywnie dobrze zurbanizowany i zindustrializowany obszar jest zamieszkały przez mniejszość rosyjską, która stanowi ponad 20 proc. populacji republiki. Co jakiś czas pojawiają się w Rosji głosy polityków (spoza kręgów rządowych) i parlamentarzystów o tymczasowym zarządzie kazachskim nad tym regionem i konieczności uregulowania tej sprawy.



Z drugiej strony unikanie przez Nur-Sułtan tematu odpowiedzialności Rosji za tragedię Ukrainy nie wyeliminuje tego problemu, a jedynie może wzmocnić neoimperialne ciągoty rosyjskiego przywódcy, który niejednokrotnie podkreślał, że przed rokiem 1991 nigdy nie istniało takie państwo jak Kazachstan...



Warto wspomnieć, że 1 marca - podczas 22. nadzwyczajnego spotkania zgromadzenia generalnego rządzącej partii Nur-Otan - prezydent Tokajew wezwał obie strony konfliktu do negocjacji i podkreślił “gotowość do podjęcia się mediacji, jeśli to konieczne” między Ukrainą a Rosją, jak zdarzyło się to np. w przypadku konfliktu w Syrii.

Uzbekistan nie jest „za”, ale nie jest też „przeciw”

Kirgistan się niepokoi, ale pozostaje zdystansowany

Bezpieczne milczenie Turkmenistanu i Tadżykistanu

Po agresji Rosji Chiny jedyną gospodarczą i militarną alternatywą dla regionu?

Uzbekistan jest obecnie w zdecydowanie bardziej komfortowej sytuacji politycznej, gdyż - nie będąc tak silnie związany z Rosją jak inne republiki - może sobie pozwolić nawet na potępienie agresji na Ukrainę.Tym bardziej że to właśnie Moskwa jest w tej chwili petentem Taszkentu, bezskutecznie próbując namówić prezydenta Mirzijojewa do wstąpienia do EUG oraz powrotu do OUBZ (Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym), w którym członkostwo poprzedni prezydent Karimow wypowiedział w 2012 r.Pogarszająca się obecnie sytuacja gospodarcza obszaru EUG, którego fundamentem jest Rosja, zapewne nie przyspieszy uzbeckiej decyzji o akcesji, a raczej odsunie ją na długie lata.Czytaj także: MSZ Ukrainy apeluje do innych państw o bardziej aktywne włączenie się w ewakuację swoich obywatel 25 lutego prezydent Putin rozmawiał telefonicznie z Mirzijojewem, który - jak podała strona rosyjska - „wyraził pełne zrozumienie dla działań Rosji”.Uzbeckie media rządowe nie odniosły się do tej wypowiedzi, ograniczając się do ogólnikowej wzmianki o rozmowie na temat sytuacji na Ukrainie i ewentualnych skutków ekonomicznych sankcji. Stanowisko Taszkentu wobec wojny sekretarz prasowy prezydenta Szerzod Asadow określił jako „zbalansowane i neutralne”.Choć Uzbekistan nie graniczy z Rosją, to jednak ma swój słaby punkt, który teoretycznie może być wykorzystany przez prezydenta Putina do „zdyscyplinowania” republiki, jak przypadku Mołdawii (Naddniestrze), Gruzji (Osetia Południowa) i w Ukrainie (Krym, Ługańsk i Donieck). Tym obszarem jest Karakałpakstan, w którym od 30 lat żywe są dążenia separatystyczne.Podobnie jak Kazachstan, również Uzbekistan przygotowuje działania na rzecz stabilizacji swego systemu finansowego, łagodzenia społecznych skutków kryzysu, a także utrzymania przepustowości sieci transportowej.Szczególnie w tej ostatniej sferze poszukiwane są możliwości geograficznej dywersyfikacji dostaw, oczywiste jest bowiem, że niemożność wykorzystania szlaków przez Ukrainę i Białoruś mocno ograniczy zdolności transportowe Uzbekistanu.Warto dodać, że wojna w Ukrainie zaskoczyła przebywających w tym kraju Uzbeków i pozbawiła ich możliwości szybkiego powrotu. Ostrzał Charkowa i walki w mieście, w którym przebywało najwięcej obywateli tej republiki, głównie studentów, spowodowały konieczność ich ewakuacji.Ambasada podjęła decyzję o wysłaniu ich - wraz z personelem dyplomatycznym - pociągiem do Lwowa; stamtąd zostali przewiezieni do Polski. 28 lutego 240 Uzbeków samolot uzbeckich linii lotniczych zabrał z Katowic do kraju.Kirgistan pozostaje jedną z najbardziej uzależnionych gospodarczo od Rosji republik, więc wszystkie negatywne skutki sankcji odbiją się równie silnie na jego sytuacji ekonomicznej.Dodatkowo należy pamiętać, że ok. 40 proc. PKB (2,77 mld dol. w 2021 r.) jest generowane poprzez transfery środków pracujących za granicą Kirgizów (dla 90 proc. krajem docelowym jest Rosja).Destabilizacja gospodarcza i gwałtowna dewaluacja rubla spowodują zamrożenie tego ruchu, co wpłynie rujnująco na sytuację finansową Kirgistanu i Kirgizów. Trzeba też wspomnieć, że energetycznie republika jest całkowicie zależna od dostaw rosyjskiej ropy i gazu, których ceny szybko zaczną rosnąć.26 lutego Putin odbył rozmowę telefoniczną z prezydentem Żaparowem na temat sytuacji na Ukrainie. Według oficjalnej informacji Kremla kirgiski przywódca obwinił Kijów za niepowodzenie rozmów pokojowych oraz „poparł działania strony rosyjskiej na rzecz ochrony cywili w Donbasie”.Oczywiście, tak jak we wspomnianym przypadku Uzbekistanu, strona kirgiska nie potwierdziła tych informacji, ale też, na co trzeba zwrócić uwagę, również im nie zaprzeczyła.Stanowisko Duszanbe wydaje się być bliskie Kremlowi, gdyż jeszcze 23 lutego prezydent Żaparow w przemówieniu wskazał na „konieczność podjęcia kroków w celu zapewniania pokoju na terytorium Donbasu, na którym żyje duża liczba obywateli rosyjskich”.Słowa te są bliźniaczo podobne do tych, których ponoć miał użyć w rozmowie telefonicznej z Putinem. Swój sprzeciw wobec agresji Rosji wyraziła natomiast część Kirgizów, organizując antywojenne i antyputinowskie pikiety pod rosyjską ambasadą.Władze Turkmenistanu i Tadżykistanu milczą w kwestii inwazji na Ukrainę. Ich postawa jest zapewne spowodowana - z jednej strony - wewnętrznym kryzysem, a z drugiej - polityczną kalkulacją.Oba pogrążone w kryzysie kraje mogą liczyć na wsparcie Rosji i - ze względu na autorytarny model rządów - nie mogą oczekiwać wsparcia zachodnich demokracji. W przypadku Turkmenistanu istotną rolę dla zdystansowania od konfliktów odgrywa też status państwa neutralnego.Tadżycki prezydent Rahmon silnie związał swój kraj z Moskwą, głównie poprzez sieć zależności gospodarczych i w sferze bezpieczeństwa. Konsekwencje wojny będą więc miały silne negatywne skutki społeczno-gospodarcze dla republiki. Tylko w ciągu ostatnich dni dewaluacja tadżyckiej waluty, somoni, wyniosła 35 proc...Podobnie jak Kirgistan, również ta republika jest silnie uzależniona od transferów finansowych migrantów zarobkowych w Rosji. Jeszcze na początku roku pracujący w Federacji Tadżyk był w stanie wysłać do domu równowartość 180-200 dol. miesięcznie, ale na skutek dewaluacji rubla dziś to tylko ok. 100 dol...Warto też wspomnieć, że w Tadżykistanie również istnieje obszar, który Rosja mogłaby wykorzystać do destabilizacji republiki. To Górskobadachszański Okręg Autonomiczny, który od lat domaga się większej autonomii i niejednokrotnie w ostatnim 30-leciu był źródłem rozruchów i zbrojnych wystąpień.Atak na Ukrainę postawił Rosję jednoznacznie w sytuacji agresora i żadna narracja Kremla tego nie zmieni. Nie sprawi również, by przywódcy Azji Centralnej uwierzyli propagandzie, nawet jeśli pozostają zdystansowani i pozornie niezainteresowani inwazją.Przede wszystkim społeczeństwa i gospodarki republik szybko odczują skutki sankcji nałożonych na Rosję. Banki centralne już muszą walczyć z dewaluacją rodzimych walut powiązanych z rublem, a sankcje wobec rosyjskich banków silnie obecnych w republikach skutkują blokadą wypłat w walutach obcych (kazachski Juson Bank, uzbecki Turon) czy wyłączeniem bankomatów (Sberbank i banki zależne).W związku z wyłączeniem największych rosyjskich banków z globalnego systemu SWIFT pojawił się problem z realizacją transferów pomiędzy rosyjskimi i centralnoazjatyckimi bankami; niektóre z nich czasowo zawiesiły takie operacje. Nie działają też rosyjskie firmy pośredniczące w przekazach finansowych, jak np. Unistream.Coraz bardziej izolowana od globalnej gospodarki Rosja będzie starała się stworzyć front państw stojących u jej boku w tym trudnym okresie. W pierwszej kolejności postawiła oczywiście na członków EUG i OUBZ.Na razie działania te przyniosły tylko połowiczny sukces, oparty na wspólnej obawie przed skutkami sankcji, które uderzą rykoszetem w cały obszar EUG. Centralnoazjatyccy członkowie OUBZ zaprzeczyli jednak, że biorą pod uwagę zbrojne wsparcie Moskwy na Ukrainie czy nawet uznanie separatystycznych republik.Wyraźnie widać jednak, że bezprecedensowy poziom rosyjskiej agresji wystraszył i zaniepokoił przywódców Azji Centralnej, skoro ani dość bezpośredni w wyrażaniu antyrosyjskich postaw prezydent Kazachstanu, ani prowadzący śmiałą multiwektorową politykę prezydent Uzbekistanu nie zdecydowali się na potępienie ani nawet na jednoznaczne zdystansowanie od działań Kremla.Wszystko wskazuje jednak na to, że nadchodzi czas, w którym republiki nie będą mogły pozostać neutralne, nieme czy zdystansowane. Być może przyszłe postawy ich przywódców ukształtują już niedługo społeczeństwa, które najmocniej odczują skutki wojennej polityki Rosji.Wiele też przemawia za tym, że jedynym wygranym w tej wojnie mogą być Chiny, które pozostaną jedyną gospodarczą i militarną alternatywą dla regionu.