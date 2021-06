Azja Centralna wymyka się Chinom z rąk

Przez wiele lat od momentu rozpadu Związku Radzieckiego i zyskania niepodległości przez pięć republik Azji Centralnej, pozycja Chin - zarówno w polityce władz, jak i świadomości społecznej - systematycznie się umacniała. Państwo Środka stanowiło synonim sukcesu gospodarczego, rosnącego bogactwa i potęgi. Dawało też nadzieję na wyrwanie się z ubóstwa. W ciągu ostatnich kilku lat coraz wyraźniej jednak widać, że Pekin wkroczył w okres trudnego testu dla swojej rzeczywistej pozycji w regionie.

Polityka władz nie zawsze pomaga ostudzić napięcia

Emocje wokół granic

Społeczny sprzeciw wobec chińskich działań w Sinciangu

Ekonomiczne trudności pogłębiają niechęć

Kto na tym korzysta

W przypadku państw „na dorobku”, o wysokiej stopie bezrobocia i niskich dochodach, taka sytuacja doprowadziła do społecznego niezadowolenia. Konsekwencją była początkowo niechęć wobec chińskich przybyszów, manifestowana zwłaszcza w Kazachstanie i Kirgistanie, która w końcu przerodziła się w coraz brutalniejsze ataki na nich.Głównym obiektem agresji są najliczniejsi chińscy pracownicy z firm wydobywczych i budowlanych. W 2011 r. w jednej z kopalni złota pobito trzech chińskich górników, a w kilku innych doszło do antychińskich protestów. Oliwy do ognia dolewały lokalne władze, zgłaszające coraz powszechniejsze łamanie praw pracowniczych przez chińskich właścicieli, co prowadziło do eskalacji konfliktów.Do najpoważniejszego incydentu doszło w 2015 r. w Kirgistanie w chińskiej firmie petrochemicznej Zhongda. Przedmiotem sporu zarządu i stojących po jego stronie 500 chińskich pracowników, a 450-osobową załogą kirgiską było zwolnienie szefa lokalnego związku zawodowego. Powołanie do życia związku było następstwem łamania praw pracowniczych przez chińskiego właściciela, w tym odmowy wypłat za nadgodziny, niezapewniania obowiązkowych środków ochronnych czy niezgodnych z prawem umów zatrudnienia. Ostatecznie konflikt zażegnano, ale niechęć do Chińczyków pozostała.W Kazachstanie największe starcie między pracownikami chińskimi a kazaskimi również obserwowano w 2015 r. W regularnej bitwie w kopalni miedzi Aktogaj wzięło udział 145 górników, z których 65 zostało rannych.Jeszcze bardziej niepokojącym zjawiskiem w obliczu ataków na chińską mniejszość staje się rosnąca bierność władz, a także tolerancja sądów wobec sprawców.Przykładowo: w Kazachstanie w październiku 2019 r. doszło do ataku na chińskich pracowników budujących drogę, z których wielu zostało pobitych. Przed sądem stanęło pięciu Kazachów oskarżonych jednak nie o napaść, a o czyn chuligański. Dzięki tej kwalifikacji czynu uniknęli oni bezwzględnego więzienia i otrzymali wyroki w zawieszeniu. W przypadku podobnych zdarzeń w latach wcześniejszych sprawcy byli skazywani zazwyczaj na kary do 3 lat bezwzględnego więzienia.Do zaostrzenia niechęci Kazachów wobec osób pochodzących z Chin przyczyniła się zapowiadana zmiana prawa w 2016 r., umożliwiająca nabywanie ziemi przez obcokrajowców. W tym czasie chińska diaspora w Kazachstanie była już wyraźnie widoczna - ze względu na liczebność, a do tego - dość zamożna.Zrodziło to obawę Kazachów o wykup ziemi przez tę mniejszość, co doprowadziło do rozruchów społecznych i zamrożenia wejścia w życie ustawy na kolejne pięć lat. W kwietniu tego roku prezydent Tokajew zapowiedział przedłużenie zakazu i jest mało prawdopodobne, aby parlament zagłosował przeciw prezydentowi.Na pogorszenie wizerunku Pekinu wpłynęła też sprawa korzystnej dla Chin delimitacji granic. W 2011 r. władze Tadżykistanu podpisały z Państwem Środka porozumienie, na mocy którego strona chińska otrzymała 1100 km2 spornego terytorium.Ta decyzja wzbudziła silne emocje społeczne i podejrzenia o korupcję w najwyższych kręgach władzy, co w przypadku otoczenia prezydenta Emomaliego Rahmona wydaje się dość prawdopodobne.Zdecydowanie mniej kontrowersji wzbudziły porozumienia w sprawie ostatecznego przebiegu granicy kazachsko-chińskiej, ponieważ sporne terytoria podzielono mniej więcej po połowie. Ale również w tym przypadku nie obyło się bez oskarżeń ze strony opozycji o oddawanie Pekinowi kazachskiej ziemi - w zamian za inwestycje. Poniekąd było to zgodne z faktami, gdyż w ramach porozumienia granicznego strona chińska faktycznie zobowiązała się do realizacji określonych inwestycji w Kazachstanie.Eskalacja przemocy wobec turkmeńskich Ujgurów w Sinciangu pogłębiła nieufność wobec Chin. Ujgurzy to naród wywodzący się z ludów tureckich, a więc są spokrewnieni z narodami Azji Centralnej, a ok. 300-tysięczna diaspora ujgurska zamieszkuje Kazachstan, Kirgistan i Uzbekistan. Dyskryminacyjna polityka chińska wobec tej mniejszości szczególnie silnie wzburzyła Kazachów i Kirgizów.Do masowych antychińskich protestów doszło w 2019 r. w Nur-Sułtanie i Ałmacie oraz Biszkeku. Na podgrzanie nastrojów społecznych wpłynęły zapewne aresztowania i przetrzymywanie w tzw. obozach reedukacyjnych kilkudziesięciu tysięcy zamieszkujących Sinciang Kazachów oraz Kirgizów (Dunganowie). Władze Kirgistanu oficjalne postanowiły nie ingerować “w wewnętrzne sprawy Chin”, co jest szczególne, gdyż część zatrzymanych ma obywatelstwo kirgiskie.W konsekwencji skłonni do publicznej i masowej demonstracji swego niezadowolenia Kirgizi wylegli na ulice z żądaniami natychmiastowego deportowania obywateli chińskich, a także ujawnienia wszystkich pożyczek i kredytów pozyskanych z Państwa Środka. Pojawiły się też hasła potępiające małżeństwa chińsko-kirgiskie, a nawet nawoływania do ich delegalizacji i wprowadzenia finansowych kar.Władze w Biszkeku znalazły się w trudnej sytuacji. Z jednej strony ich bezczynność przyczyniła się do eskalacji nastrojów społecznych. Ale podjęcie jakichkolwiek zdecydowanych działań wobec Pekinu mogło skutecznie zamknąć kran z pieniędzmi, będący kroplówką dla kirgiskiej gospodarki. Ostatecznie rząd podjął dość niemrawe kroki dyplomatyczne, które nie przyniosły oczywiście praktycznych efektów, lecz pozwoliły mu przetrwać do momentu wygaszenia demonstracji.Podobny przebieg miały protesty w Kazachstanie - z tym, że żądania ograniczono do bezwarunkowego uwolnienia przetrzymywanych w obozach oraz nawoływania do niezależności ekonomicznej od chińskiego kapitału.Władze kazachskie wykazały się zdecydowanie większą aktywnością, śląc do Pekinu noty dyplomatyczne w sprawie uwolnienia więźniów mających obywatelstwo Kazachstanu. Jednocześnie wprowadziły też restrykcje zmierzające do jak najszybszego wygaszenia antychińskich protestów.Kolejne fale protestów przetoczyły się przez Kazachstan w 2020 i 2021 r., często kończąc się aresztowaniami. Coraz częściej zarzewiem lokalnych protestów były nowe chińskie inwestycje, jak we wrześniu 2019 r. w Żangaozenie czy w lutym 2020 r. - przeciwko budowie wartego 280 mln dol. centrum logistycznego. W każdym z tych protestów w tle przewijał się problem Sinciangu.Pierwszy kwartał 2021 r., pomimo trwającej pandemii, również nie był wolny od antychińskich protestów. Pod konsulatem w Nur-Sułtanie od ponad 100 dni trwa protest Kazachów, którzy domagają się od Pekinu uwolnienia bliskich, bezpodstawnie przetrzymywanych w obozie na terenie Sinciangu.Na poprawę postrzegania Państwa Środka w społecznościach Azji Centralnej nie wpływają zapewne informacje o wzrastającym zadłużeniu państw wobec Chin, a to temat społecznie wrażliwy w najuboższych republikach.Szczególnie silne emocje problem ten wzbudza w pogrążonym w kryzysie Kirgistanie, którego dług wobec Chin sięgnął 24 proc. PKB i wzrósł 200-krotnie w ciągu 10 lat. Dodatkowo osłabiona pandemią gospodarka nie jest w stanie zapewnić dochodów budżetowych umożliwiających terminową spłatę zadłużenia.Co jednak najbardziej bulwersuje Kirgizów? Brak odzwierciedlenia tych inwestycji w dynamice rozwoju gospodarczego. Trudno się więc dziwić, że poczucie popadania w „ekonomiczne niewolnictwo” wzmacnia antychińskie nastroje społeczne. Podobna jest też sytuacja finansowa i odczucia ludności w sąsiednim Tadżykistanie, z tym, że swobodę wyrażania niezadowolenia przez społeczeństwo skutecznie ogranicza autorytaryzm prezydenta Rahmona.W mniejszym stopniu problem chińskiego długu dotyczy też Kazachstanu, który co prawda nie ma problemów w regulowaniem należności, ale płatności do kraju, który oskarżany jest o zbrodnie wobec rodaków mieszkających za granicami, nie wzbudza aplauzu części społeczeństwa.Wzrastająca społeczna niechęć do Chin to bez wątpienia przyprawia o ból głowy przywódców republik Azji Centralnej, dla których Państwo Środka jest wciąż jedną z nielicznych dostępnych opcji rozwojowych.Zupełnie inaczej wygląda to z perspektywy Rosji. Od upadku ZSRR i wzrostu gospodarczej potęgi Pekinu, Kreml coraz mocniej odczuwał kurczenie się swoich wpływów w regionie. Nie mógł i nadal nie może skutecznie konkurować z Chinami na polu gospodarczym, ale - umiejętnie podsycając i podtrzymując obecne nastroje społeczne - może znacząco wzmocnić swoją pozycję.Potwierdzeniem tego jest choćby sprawa szczepionek – z przeprowadzonych w regionie badań wynika, że tylko kilka procent badanych ufa i jest gotowa zaszczepić się chińskimi produktami, podczas gdy ten wskaźnik dla rosyjskiego Sputnika przekracza połowę wskazań respondentów.Aktywna polityka Unii Europejskiej i USA w Azji Centralnej mogłaby tworzyć dla tamtejszych rządów nowe perspektywy. Warto inwestować politycznie i gospodarczo w region, w którym zachodni kapitał i inwestycje potencjalnie zwiększają pole manewru władz, nie wzbudzając społecznych resentymentów. Rosnące rynki konsumenckie i obecność istotnych dla nowoczesnych gospodarek surowców powinny tylko wzmacniać zainteresowanie firm i rządów z UE i USA.