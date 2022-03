Azja chowa głowę w piasek wobec agresji Rosji na Ukrainę

Wietnam należy do grona państw, które wstrzymały się od głosowania nad rezolucją ONZ w sprawie bezwarunkowego powstrzymania agresji Rosji wobec Ukrainy. Państwa Azji, w tym właśnie Wietnam, zdały się przyjąć strategię chowania głowy w piasek: zdystansowania się wobec wojny i postawienia na zabezpieczenie własnych interesów - zarówno ekonomicznych, jak i politycznych. Na dłuższą metę taka strategia może okazać się krótkowzroczna... Jedynie Singapur i Indonezja z państw Azji Południowo-Wschodniej zachowały się odmiennie, wyraźnie potępiając rosyjską inwazję.

Mimo jawnej agresji rosyjskiej na Ukrainę, wiele państw Azji, również Indie i Chiny, zdecydowały się nie wyrażać otwarcie swojego stanowiska.

Na Zachodzie milczenie i wstrzymanie się od głosu jest odbierane jako akty wspierające stanowisko Rosji.

Agresją wobec Ukrainy i zniszczeniem kraju Rosja pośrednio odciągnie Europę od Azji.

Hai Hung Nguyen z Uniwersytetu w Queensland w tekście dla internetowego portalu The Diplomat podkreślił, że Wietnamczycy utrzymywali do tej pory bardzo dobre relacje zarówno z Ukrainą, jak i Rosją.



Relacje z Rosją były rozbudowywane przez ostatnich kilkadziesiąt lat - za sprawą przynależności do jednego socjalistycznego obozu w okresie zimnej wojny. Do dziś Hanoi intensywnie współpracuje z Moskwą na płaszczyźnie obronności, a wielu dyplomatów, szczególnie starszej daty, uzyskało wykształcenie na czołowych uniwersytetach w Związku Radzieckim (w tym w Rosji i w Ukrainie).

Wietnam blisko Moskwy, ale wspiera Ukrainę

Z drugiej strony: na początku lat 90. Hanoi nawiązało stosunki dyplomatyczne z niepodległą Ukrainą. Wedle ministerstwa spraw zagranicznych w momencie rosyjskiej inwazji na ten kraj przebywało około 7 tysięcy obywateli Wietnamu. To niewielka liczba, biorąc pod uwagę, że w Polsce żyją trzy generacje Wietnamczyków, a ich populacja jest szacowana na co najmniej 30 tysięcy.

Część diaspory, uciekając z terenów objętych działaniami wojennymi, zdecydowała się przekroczyć granicę z Polską - ze względu na prężnie działającą społeczność wietnamską, która bardzo aktywnie włączyła się w pomoc rodakom na miejscu.

Czytaj także: Wojna na Ukrainie wepchnie Azję Środkową w mocniejsze objęcia Chin?

Warto zaznaczyć, że działające na terenie Polski stowarzyszenia wietnamskie są bardzo dobrze zorganizowane i efektywnie wspierają lokalne społeczności w konfliktach lub sytuacjach zagrożenia. Wśród wolontariuszy na granicy polsko-ukraińskiej działają również osoby pochodzenia wietnamskiego pomagające uchodźcom. Na marginesie: społeczność wietnamska znacząco pomogła Polakom w pierwszych miesiącach wybuchu epidemii covic-19, między innymi hojnie wspierając personel szpitali.

Ryzykowna gra państw Azji

Azja w rozgrywce Rosji z Europą