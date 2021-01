Azja Płd.-Wsch.: Politycy, media i internauci komentują szturm na Kapitol w USA

Dyplomaci i ważni politycy krajów Azji Południowo-Wschodniej wyrazili w czwartek szok i smutek w reakcji na zamieszki, do których doszło na Kapitolu w Waszyngtonie, deklarując jednak wiarę w amerykańską demokrację i pokojowe przekazanie władzy w USA.

Środowy szturm zwolenników urzędującego prezydenta USA Donalda Trumpa na Kapitol opisują w czwartek wszystkie najważniejsze media w Azji Południowo-Wschodniej - regionie, dla którego pod względem bezpieczeństwa kluczowa jest amerykańska obecność wojskowa. Wiele krajów tej części Azji ma tradycje bliskich stosunków z Waszyngtonem, a siły zbrojne USA korzystają z baz i portów położonych w Singapurze i na Filipinach.

Komentując waszyngtońskie zamieszki, szef dyplomacji Filipin Teodoro Locsin Jr. wyraził na Twitterze wiarę w amerykański system polityczny. Jak napisał, wydarzenia, do których doszło w środę to nie koszmar, a jedynie gorączka demokracji. Dodał, że Stany Zjednoczone są w stanie sobie z nią poradzić i pozostać wiodącą potęgą na świecie.

Filipiński senator Panfilo Lacson napisał na platformie mikroblogowej, że chaos w Waszyngtonie powinien służyć za lekcję, by unikać głosowania na "szaleństwo". "Na terenie amerykańskiego Kapitolu obserwujemy właśnie ironię nad ironiami" - ocenił, dodając, że demokracja została "zawstydzona" w kraju będącym "najwspanialszą demokracją świata".

Prywatna telewizja ABS-CBN nazwała wydarzenia w stolicy USA napaścią na amerykańską demokrację.

W Singapurze ważni politycy zareagowali ze smutkiem i niedowierzaniem oraz wyrazili nadzieję na pokojowe zakończenie kryzysu. Minister odpowiedzialny za bezpieczeństwo narodowe Teo Chee Hean nazwał na Facebooku szokującymi sceny, w których protestujący weszli do sali obrad i zmusili amerykańskich parlamentarzystów do ucieczki. Napisał, że to smutny dzień. Przewodniczący parlamentu miasta-państwa Tan Chuan-Jin określił środowe wydarzenia mianem "niewiarygodnych". "Podburzanie i wywoływanie w ludziach gniewu staje się dziś coraz łatwiejsze. Nie pozostaje to bez konsekwencji" - skomentował.

Singapurskie media zauważają tymczasem, że przemoc w siedzibie amerykańskiego Kongresu była punktem kulminacyjnym miesięcy, w czasie których propagowano teorie spiskowe, do czego przyczynił się Trump, odmawiając uznania swojej porażki w wyborach prezydenckich.

W Malezji w czwartek głos zabrali politycy opozycji. "Stany Zjednoczone straciły moralne prawo do uczenia innych krajów demokracji i praw człowieka. Stały się częścią problemu" - ocenił parlamentarzysta Charles Santiago. Wyraził opinię, że Trump dołączył do przywódców podkopujących demokrację i wolę obywateli, porównując go do kambodżańskiego premiera Hun Sena i prezydenta Filipin Rodrigo Dutertego.

W Tajlandii rzecznik ministerstwa spraw zagranicznych Tanee Sangrat wyraził na Twitterze smutek z powodu przemocy, do której doszło w Waszyngtonie. "Oczekuję, że prawo i porządek zwyciężą, a demokratyczne przekazanie władzy dopełni się tak, jak było to spodziewane. Tajowie jednoczą się z Amerykanami w tych niebywałych czasach" - zadeklarował.

Ożywiona dyskusja na temat wydarzeń w Waszyngtonie toczy się jednocześnie wśród tajskich internautów. W mediach społecznościowych opublikowano memy i kolaże porównujące protestujących zwolenników Trumpa do ultranacjonalistycznych "żółtych koszul" wspierających tajski rząd i monarchię w czasie trwających przeciw nim masowych protestów. "Próba przewrotu dokonana przez Trumpa to hańba. Na szczęście, w przeciwieństwie do Tajlandii, armia, sądy i elity nie są po jego stronie" - ocenił politolog Prajak Kongkirati, nawiązując do licznych wojskowych zamachów stanu, do których doszło w tym azjatyckim kraju.

Pisarka i komentatorka spraw społecznych Sarinee Achavanuntakul doradziła tym Tajom, którzy poparli ostatnią interwencję armii, w wyniku której w 2014 roku rządy przejął obecny premier, by zwrócili uwagę na klęskę i daremność prób niekonstytucyjnego obalania władzy w Stanach Zjednoczonych. Niektórzy internauci ironicznie ocenili brak przygotowania Trumpa do dokonywania przewrotów. "Gdyby Trump przyjechał uczyć się w Tajlandii, mógłby pozostać prezydentem przez wiele, wiele kadencji" - napisał użytkownik Facebooka o nazwisku Pes Wutthichai.

Z Kuala Lumpur Tomasz Augustyniak