Azja Południowo-Wschodnia z nieufnością patrzy na Chiny

Nowy raport o nastrojach w Azji Południowo-Wschodniej. Nieufność wobec Chin, efekt Bidena i wysokie oceny UE

Unia traci na znaczeniu

Pewnym zaskoczeniem dla obserwatorów spoza regionu może być fakt, że największym zaufaniem elit ASEAN cieszy się Japonia. Tan kraj też jest preferowanym partnerem w wypadku wycofania się USA z regionu.W kontekście relacji z Unią Europejską, instytucja ta jest darzona zaufaniem i stanowi drugi oprócz Japonii preferowany kierunek rozwoju współpracy dla elit regionu. Jest szczególnie doceniana za swoje stanowisko w kwestiach ekologii, praw człowieka i zmian klimatycznych oraz postrzegana jako odpowiedzialny uczestnik relacji międzynarodowych, działający z poszanowaniem prawa i reguł. Jednocześnie jednak wyrażane są obawy o to, że Unia nie ma zdolności do działania jako globalny lider, szczególnie w obliczu jej problemów wewnętrznych.W kontekście ekonomicznym warto podkreślić, że raport pokazuje przywiązanie krajów ASEAN do wolnego handlu. Samo ASEAN często jest wręcz wskazywane jako jeden z liderów w tym zakresie. Podpisane w listopadzie 2020 RCEP, porozumienie handlowe państw ASEAN, Chin, Japonii, Korei, Australii i Nowej Zelandii, jest oceniane pozytywnie przez ponad 63 proc. respondentów. W kontekście relacji z UE strefa wolnego handlu jest pożądana, ale nie ma przekonania co do możliwości jej realizacji na poziomie regionalnym.