Azja Tech#3: Kodeks drogowy dla aut autonomicznych i projekt nowego statku powietrznego

Japonia nowelizuje prawo drogowe, przystosowując je do ery pojazdów autonomicznych. Koreańczycy opracowują inteligentną telewizję przemysłową a w Kazachstanie uczeń pracuje nad projektem nowego statku powietrznego. Prezentujemy przegląd informacji ze świata innowacji i technologii w Azji.

Inteligentna telewizja przemysłowa w Korei Południowej





Japońskie badania dotyczące długotrwałych efektów diety

Kazachskie programy promujące innowacyjność

Japonia wprowadza zmiany przystosowujące prawo do ery pojazdów autonomicznych w kilku etapach. Przygotowana nowelizacja ustala na przykład standardy, jakimi muszą się wykazać stacje kontroli pojazdów obsługujące ten typ samochodów, a także wymusza na producentach wykazanie specyfikacji konkretnych modeli dla ułatwienia kontroli w serwisie.Kolejnym krokiem strategii upowszechniania takich samochodów ma być umożliwienie poruszania się po drogach pojazdów częściowo autonomicznych w 2020 roku. Kierowca miałby obowiązek kontrolowania jazdy i reagowania w razie wystąpienia niespodziewanych wydarzeń. Czwarty etap strategii ma obejmować dopuszczenie do ruchu samochodów całkowicie niewymagających kontroli człowieka.Południowokoreańska firma IDIS ujawniła ostatnio swoje plany dotyczące systemu monitoringu nowej generacji wykorzystującego sztuczną inteligencję (SI). Zaawansowany system automatycznego rozpoznawania twarzy to zaledwie wycinek pomysłów. Firma chce wykorzystać SI do tworzenia wielkich baz danych i korzystania z nich (big data). Przykładem byłoby wykorzystanie systemów obserwacji w centrach handlowych do mierzenia i analizowania zachowań klientów. Tego typu badania są regularnie przeprowadzane, ale liczeniem zajmują się ludzie.Wprowadzenie SI i big data pozwoli na dokładniejsze pomiary, bazujące na dużo większej ilości danych. IDIS pracuje nad podobnymi rozwiązaniami do analizy ruchu ulicznego, zarówno pojazdów, jak i pieszych. Inny pomysł zakłada wykorzystanie inteligentnej telewizji przemysłowej do monitoringu szpitali. Na obecnym etapie firma prowadziła w Australii pilotażowy program, w którym system nauczył się rozpoznawać przewracających się pacjentów i informował o tym personel medyczny.W kwietniu ministerstwo nauki i technologii przedstawiło narodową strategię dla sieci komórkowej piątej generacji (5G) w Korei Południowej, określającą dziesięć jej kluczowych zastosowań. Inteligentna telewizja przemysłowa jest jednym z nich. Według rządowych szacunków, 5G może pozwolić na stworzenie do 2026 r. sześciuset tysięcy wysoko wyspecjalizowanych miejsc pracy. Globalna wartość branży 5G ma do tego czasu przekroczyć bilion dolarów, a Korea Południowa ma nadzieję zdobyć ok. 15 proc. udziałów w tym rynku.Według japońskiej grupy badawczej, redukcja węglowodanów w diecie może przyspieszać starzenie. Grupa naukowców z Uniwersytetu Tohoku przedstawiła teorię, mówiącą, że ograniczenie spożywania węglowodanów - jak ryż czy chleb - przez dłuższy okres może doprowadzić nawet do przedwczesnego zgonu. Długotrwałe ograniczenie węglowodanów ma wpływać negatywnie również na pamięć krótkotrwałą. W jelitach myszy z grupy ograniczającej węglowodany zanotowano spadek obecności bakterii produkujących kwas mlekowy. Przez to są one bardziej narażone na zachorowanie na raka czy inne choroby.Wnioski te zostały sformułowane na podstawie badań nad myszami, podzielonymi na kilka grup, między innymi taką, gdzie węglowodany zostały zamienione na białka. W pozostałych dietach stosowano dietę zbilansowaną, a także z użyciem produktów tłustych. W rezultacie wykazano, że grupa z ograniczeniem przyjmowania węglowodanów żyła najkrócej. Należy pamiętać, że rezygnacja z węglowodanów na krótki czas, do kilku tygodni, ma pozytywny efekt dla ciała - redukuje tkankę tłuszczową na organach wewnętrznych, a także obniża poziom cukru we krwi.W Kazachstanie uwagę mediów skupił urodzony na Białorusi 17 letni uczeń Jewgienij Demidenko, który wraz z zespołem opracował na bazie samolotu Boeing 757 projekt nowego statku powietrznego. Plan ten, jak informują lokalne media, został wykupiony przez Boeinga i aktualnie jest wdrażany na uniwersytecie Cranfield w Wielkiej Brytanii. Demidenko w ostatnich tygodniach występował na forum zgromadzenia ludowego oraz spotkał się z dyrektorem Instytutu Własności Intelektualnej Republiki Kazachstanu.W Kazachstanie stworzono dotychczas kilka instytucji mających wspierać gospodarkę ciągle charakteryzującą się niską innowacyjnością. Demidenko wygrał konkurs Nazarbayev Fund Schools Challenge 2018, współorganizowany corocznie przez Ministerstwo Sprawiedliwości Republiki Kazachstanu, powstały w 2010 r. Uniwersytet Nazarbajewa, Instytut Własności Intelektualnej oraz Cranfield University. W 2000 r. założono Fundację Pierwszego Prezydenta Kazachstanu - Jelbasy, której misją jest rozwijanie potencjału społeczeństwa, pomoc utalentowanym młodym i wspieranie projektów społecznych o znaczeniu publicznym. Wspieranie przedsięwzięć uważanych za innowacyjne w Kazachstanie jest dla zagranicznych inwestorów jedną z dróg dotarcia do decydentów politycznych.Przegląd Innowacji i Technologii w Azji powstaje we współpracy z Instytutem Boyma