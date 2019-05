Azja to nie tylko Chiny. Gdzie swoich szans może szukać polski biznes?

Podczas XI Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach odbyło się Forum Europa-ASEAN. Głównym przesłaniem obu części debaty było stwierdzenie, że Azja to nie tylko Chiny.

Forum Europa-ASEAN, z racji obszerności tematu było podzielona na dwie części. Cześć pierwszą rozpoczął Krzysztof Dobrowolski, zastępca dyrektora departamentu Azji i Pacyfiku w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Zauważył, iż dobrze, że Polska szuka w Azji innych partnerów poza Chinami.

Zaznaczył, że ASEAN (Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej) jest motorem światowej gospodarki. - W tym regionie mieszka dużo młodych ludzi, których siła nabywcza ciągle rośnie. Wzrost gospodarczy w tym regionie to 5,5 proc. co robi wrażenie – podkreślił.Dodał, że region ten ciągle się integruje i już ma podpisane umowy o wolnym handlu m.in. z Chinami, Nową Zelandią czy Australią. - Dla ASEAN Unia Europejska jest drugim, po Chinach, partnerem gospodarczym, ale nie ma wzajemnej umowy o wolnym handlu.- Toczą się obecnie rozmowy o warunkach brzegowych takiej umowy, ale w naszej ocenie nie powstanie ona wcześniej niż za 10 lat. Obecnie możliwości współpracy zależą od warunków wynegocjowanych pomiędzy Unią a poszczególnymi państwami należącymi do ASEAN – powiedział przedstawiciel polskiego MSZ.Zauważył, że Jacek Czaputowicz, minister spraw zagranicznych RP, spośród krajów ASEAN odwiedził Indonezję i Singapur.- Indonezja jest największym państwem regionu. Posiada rozwiniętą gospodarkę i należy go grupy G20. Wytwarza aż 35 proc. PKB całego ASEAN. Umowa o współpracy z Unią Europejską ma 5 lat i ta współpraca układa się dobrze, chociaż jest zaledwie 5. partnerem UE w ASEAN. Równocześnie w wymianie handlowej Polski i Indonezji nie wszystko układa się tak, jakbyśmy sobie tego życzyli – zauważył dyrektor Dobrowolski.Zwrócił uwagę, że od 2016 roku jest negocjowana nowa umowa i Polska traktuje tę umowę jako dużą szansę.- Wyzwania we wzajemnej współpracy to przede wszystkim kwestia oleju palmowego i różnic kulturowych. Decyzja Komisji Europejskiej o zmniejszeniu importu biopaliw i oleju palmowego, została bardzo źle przyjęta w Indonezji – dodał.