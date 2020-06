Azja: W Indonezji 1041 infekcji koronawirusem, w Singapurze zniesiono część obostrzeń

Indonezja zgłosiła w piątek bilans dobowy wynoszący 1041 zakażeń koronawirusem. W Singapurze, przy ostatnim dobowym bilansie 257 infekcji, otwarto centra handlowe, siłownie, parki i inne obiekty użyteczności publicznej z zachowaniem zasad dystansu społecznego.

W Indonezji zgłoszono 34 zgony w ciągu ostatniej doby, całkowita liczba ofiar śmiertelnych wynosi obecnie 2373 - poinformował przedstawiciel ministerstwa zdrowia Achmad Yurianto.

Według agencji Associated Press jest to najwyższa liczba ofiar śmiertelnych pandemii koronawirusa w Azji Wschodniej poza Chinami. Całkowita liczba zakażeń wynosi w tym kraju 43 803, przetestowano 366 581 osób.

Singapur to kraj z największą w Azji Południowo-Wschodniej liczbą infekcji, która wyniosła w czwartek 41 473, ale liczba ofiar śmiertelnych jest jedną z najniższych na świecie i wynosi 26 - zauważa Kyodo.

Władze Singapuru twierdzą, że spadła liczba infekcji w akademikach zamieszkanych przez zagranicznych pracowników, które są głównymi ogniskami choroby w kraju. Sporty kontaktowe czy targi nadal są zakazane, a miejsca rozrywki, takie jak bary, są wciąż zamknięte.

Z kolei Indie odnotowały najwyższy jednodniowy wzrost liczby zakażeń - 13 586, co podnosi całkowitą liczbę przypadków w tym kraju do 380 532, bez żadnych oznak spłaszczenia krzywej - jak zauważa AP. Całkowita liczba ofiar śmiertelnych pandemii wzrosła w piątek o 336 do 12 573 - wynika z oświadczenia ministerstwa zdrowia.

Na dwa stany - Maharasztra i Tamilnadu - oraz terytorium stołeczne Delhi przypada 60 proc. wszystkich przypadków. Ogólnokrajowa blokada nałożona w marcu została zniesiona z wyjątkiem obszarów wysokiego ryzyka. Rząd zezwolił na ponowne otwarcie sklepów, centrów handlowych, zakładów produkcyjnych i miejsc kultu religijnego, jednak szkoły, uczelnie i sale filmowe pozostają zamknięte w całym kraju.