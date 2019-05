AzjaTech#1: Jak wykorzystać sztuczną inteligencję w edukacji?

Polska spółka technologiczna Synerise ogłosiła poszukiwanie partnerów do programów edukacyjnych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji (SI) w Indiach. Celem jest dostosowanie sposobu i tempa nauki do indywidualnych potrzeb uczniów i studentów, co miałoby podwyższyć poziom kształcenia, obniżyć koszty systemu edukacyjnego oraz zmniejszyć odsetek uczniów porzucających szkołę. Synerise zainicjowało w Europie AI Schools and Academy, program edukacyjny rozwijany we współpracy z Microsoftem, E&Y, PZU oraz Żabką.

Wpadki Huawei

Chiny zainwestują w przemysł farmaceutyczny Uzbekistanu

Nowa metoda syntezy amoniaku

Postępy badań nad fuzją termojądrową w Chinach

Inicjatywa polskiej spółki wychodzi naprzeciw planom rządu Indii dotyczącym rozwoju sektora SI. Wedle prognoz indyjskiego rządowego think tanku NITI Ayong podmioty wykorzystujące sztuczną inteligencję, szczególnie z sektorów ochrony zdrowia, edukacji, handlu, planowania przestrzennego i transportu mogą zwiększyć indyjskie PKB o dodatkowy bilion USD do 2035 r., pod warunkiem wprowadzenia właściwych zachęt dla biznesu i stworzenia korzystnego otoczenia instytucjonalnego. SI potencjalnie może pomóc wykształcić bardzo liczne młode pokolenie Indusów, które z powodu niewydolności i niedoinwestowania szkolnictwa publicznego będzie miało trudności z odnalezieniem się na wysoko wyspecjalizowanym rynku pracy.W momencie rosnących obrotów i zysków Huawei pojawiły się doniesienia o poważnych problemach związanych z bezpieczeństwem produktów chińskiej firmy. Brytyjski operator sieci komórkowych Vodafone przyznał, że już w 2009 r. wykrył luki w zabezpieczeniach routerów przeznaczonych do użytku domowego. Dopiero dwa lata później problem został zgłoszony producentowi, który zapewnił o pomyślnym rozwiązaniu sprawy. Jednak okazało się, że luka nadal istnieje, a mimo kolejnych wezwań Huawei nie podejmuje wystarczających starań, by ją usunąć.Jeszcze poważniejsza sprawa ujawniła się na Tajwanie. Według tamtejszych mediów kupiony prawdopodobnie w Tajlandii telefon Huawei P30 Pro bez wiedzy właściciela łączył się ze stronami związanymi z chińskim ministerstwem bezpieczeństwa publicznego. Nie wiadomo jeszcze, czy jest to wina oprogramowania, czy raczej rezultat korzystania z wyszukiwarki Baidu. Dalsze badania wykazały, że telefon może potencjalnie przesyłać dane użytkownika do chińskich serwerów rządowych.25 kwietnia podpisano Protokół Intencyjny, na mocy którego w Uzbekistanie we współpracy z chińskim konsorcjum TOPHARMAN & VIGONVITA i CADDDC-CAS można będzie rozpocząć produkcję leków. Choć komunikat resortu rozwoju Uzbekistanu nie uszczegóławia typów produkowanych medykamentów, prawdopodobnie chodzi o leki generyczne, zastępujące drogie oryginały. Park technologiczny ma zostać utworzony w Wolnej Przemysłowej Strefie Gospodarczej „Navoi”. Wielkość chińskich inwestycji podlega jeszcze negocjacjom.Obecnie Uzbekistan polega na lekach sprowadzanych z zagranicy. Nowa inicjatywa ma służyć rozwojowi lokalnego przemysłu, produkcji tanich leków zastępujących import oraz sprzyjać zwiększeniu eksportu, głównie do krajów ościennych. Chiny nie są jedynym “mocarstwem farmaceutycznym”, w którego kierunku spogląda Uzbekistan celem unowocześnienia branży. W styczniu utworzono wolną strefę ekonomiczną w regionie Andiżan, do której władze uzbeckie chcą przyciągnąć firmy farmaceutyczne z Indii, będące ważnymi azjatyckimi producentami leków i bezpośrednią konkurencją dla podmiotów chińskich. W tej strefie będą produkowane głównie medykamenty oparte na lokalnych surowcach roślinnych. Uzbekistan wyodrębnił łącznie osiem wolnych stref ekonomicznych stworzonych dla branży farmaceutycznej.Badaczom z Uniwersytetu Tokijskiego udało się zsyntetyzować amoniak z wody w temperaturze pokojowej z użyciem ciśnienia atmosferycznego. Do tej pory łączono wodór i azot w stanie gazowym, z użyciem wysokich temperatur i wysokiego ciśnienia. Wadami tej metody jest konieczność inwestycji dużej ilości energii, a także emisja dwutlenku węgla jako produktu ubocznego. W ciągu dekady naukowcy chcą skomercjalizować nową metodę.Amoniak stosowany jest w produkcji sztucznych tkanin, a także nawozów chemicznych. Jego światowa produkcja wynosi około 150 mln ton rocznie, powodując duże obciążenie dla środowiska naturalnego.W prowincji Anhui zlokalizowany jest zespół urządzeń zwanych w skrócie EAST, których zadaniem jest przeprowadzanie fuzji termonuklearnej w warunkach kontrolowanych. Na obecnym etapie badań problem stanowi utrzymanie ciągłości procesu i wytworzenie niezbędnej wysokiej temperatury. Sukcesem chińskiego urządzenia było utrzymanie fuzji przez więcej niż sto sekund i otrzymanie temperatury stu milionów stopni Celsjusza, sześciokrotnie wyższej niż na powierzchni Słońca. Chiny mają nadzieją na skomercjalizowanie wyników badań do 2050 r.Obecnie używane w energetyce atomowej technologie polegają na rozszczepianiu atomu. W przeciwieństwie do nich fuzja termonuklearna opiera się zaś na tworzeniu jąder atomowych, przy potencjalnie znacznie większych zyskach energetycznych. Badania prowadzone są w ramach międzynarodowego konsorcjum ITER, w którego skład wchodzą Unia Europejska, Indie, Chiny, Japonia, Korea Południowa i Stany Zjednoczone. Na rozwój projektu ze strony chińskiej alokowano prawie 900 mln USD, a globalny budżet projektu wynosi ponad 22 mld USD. Możliwości chińskich urządzeń fuzyjnych są ograniczone w porównaniu z tokamakami (urządzeniami do przeprowadzania kontrolowanej reakcji termojądrowej) USA i Japonii, ale Państwo Środka szybko nadgania dystans.AzjaTech powstaje we współpracy z Instytutem Boyma