AzjaTech#2: nadchodzi przełom w technologiach uznawanych za przyszłość informatyki

Indonezja z nową stolicą? Hitachi i Suzuki zwiększają bezpieczeństwo jazdy i parkowania System kamer ma odciążyć kierowców podczas najtrudniejszych manewrów oraz zwiększyć bezpieczeństwo innych uczestników ruchu. Testy wskazują, że system kamer połączony z wyposażonym w sztuczną inteligencję komputerem jest bardziej wrażliwy na bodźce zewnętrzne, a także lepiej od człowieka dostrzega i przewiduje ruchy poruszających się obiektów. Dzięki temu samochody mają być na przykład bezpieczniejsze dla pieszych idących w nocy.

Trwają również badania nad tym, czy podobne efekty mają miejsce przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych, takich jak opady deszczu czy śniegu. W sytuacji kryzysowej kierowca może z powrotem przejąć kontrolę nad pojazdem.



Technologia jest dostarczana przez Hitachi samochodom firmy Suzuki. Firma ta skupia się na rozwoju technologii dłużej stosowanych, w przeciwieństwie do innych spółek, takich jak Toyota, które stawiają w ostatnim czasie na samochody elektryczne czy autonomiczne. Hitachi we współpracy z Suzuki, nie mając w tym zakresie wystarczającego know-how, skupiają się na cząstkowych zastosowaniach nowych technologii poprawiających komfort i bezpieczeństwo jazdy.

Przełom w technologiach kwantowych Zespół naukowców z Hong Kong University of Science and Technology (HKUST) i South China Normal University z Guangzhou ustanowił nowy rekord wydajności fotonowej pamięci kwantowej. Do tej pory wynosiła ono poniżej 50 proc. Dzięki zastosowaniu nowej metody polegającej na koncentracji atomów rubidu na bardzo ograniczonej przestrzeni, a następnie schłodzeniu ich do zera absolutnego (minus 273,15 stopni Celsjusza), udało się osiągnąć wydajność ponad 86 proc.



Chińscy naukowcy już mówią o przełomie w technologiach kwantowych, uznawanych za przyszłość informatyki. Fotonowa pamięć kwantowa, której podstawową jednostką jest bit kwantowy (qubit), oferuje dużo większą pojemność niż dotychczas.



Komputery kwantowe mają zapewnić skokowo większą moc obliczeniową, pozwalającą na szybkie przeprowadzanie dużo bardziej skomplikowanych działań niż obecnie. Poza eksperymentami naukowymi nowe możliwości otworzą się również w dziedzinie kryptografii. Oparte o technologie kwantowe sieci będą zapewniać dużo szybszy transfer danych.



Choć technologie kwantowe z dużym prawdopodobieństwem doprowadzą do przełomu w technologiach informatycznych, na ich efekty przyjdzie jeszcze poczekać. Google już w 2017 zapowiadał osiągnięcie “kwantowej supremacji”, czyli opracowanie funkcjonalnego komputera kwantowego. IBM jest bardziej ostrożny i przewiduje wdrożenie takich maszyn do roku 2023.

Indonezja z nową stolicą? Prezydent Joko „Jokowi” Widodo, którego mandat został według nieoficjalnych wyników przedłużony w kwietniowych wyborach, powrócił do pomysłu przeniesienia stolicy kraju z Dżakarty. W ramach poszukiwania miejsca dla nowej siedziby rządu Jokowi, sam pochodzący z Jawy, odwiedził pierwszą z potencjalnych lokalizacji – wzgórze Soeharto położone na wschodzie Borneo, ulokowane między dwoma najważniejszymi miastami regionu: Samarindą i Balikpapanem. Potencjał tego miejsca oceniany jest wysoko ze względu na istniejącą w tym miejscu infrastrukturę oraz relatywnie niskie zagrożenie sejsmiczne.



Pomysł przeniesienia stolicy Indonezji ma już kilkadziesiąt lat. Początkowo jego powodem były nękające Dżakartę powodzie, dziś jednak ważniejszy wydaje się sam fakt przeludnienia 30-milionowej aglomeracji, zmagającej się z ogromnymi korkami i zanieczyszczeniem powietrza. Przeniesienie stolicy stanowiłoby również istotny impuls rozwojowy dla słabiej zagospodarowanych regionów kraju. Jokowi oświadczył, że jest gotów na ten cel przeznaczyć 33 mld USD. Jeśli plany będą kontynuowane, stworzenie nowej stolicy będzie dużym projektem architektonicznym, urbanistycznym i infrastrukturalnym. Z dotychczasowej polityki Indonezji można wnosić, że przy takim przedsięwzięciu będzie szukać partnerów w wielu krajach, aby nie uzależnić się od jednego wspólnika.



