Azjatech: Big Data na wojnie z koronawirusem w Chinach

Szukając skutecznych sposobów na walkę z globalną epidemią koronawirusa, władze i firmy prywatne zaprzęgają skomplikowane algorytmy do przeszukiwania olbrzymich ilości danych w czasie niemal rzeczywistym (big data). Wiele start-upów zaproponowało nowatorskie aplikacje i urządzenia służące do wykrywania zakażonych. Pozwala to na efektywne użycie ograniczonych środków medycznych i zasobów kadrowych.