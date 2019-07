Azjatech: Buty na miarę bez wychodzenia z domu?

Zakup idealnie dopasowanych do stopy butów bez wychodzenia z domu? Założyciel japońskiej firmy Zozotown sprzedającej odzież, Yusaku Mawzawa, twierdzi, że to możliwe. Zapowiedział produkcję specjalnej maty Zozomat, który wspólnie ze smartfonem pozwoli dokładnie wymierzyć stopy i pomiary wysłać do sklepu.

Użytkowanie maty ma być bardzo proste - wystarczy stanąć w wyznaczonym miejscu oraz zrobić smartfonem zdjęcia pod różnymi kątami. Aplikacja sama przeliczy najważniejsze wartości i stworzy projekt 3D. Buty, które zostaną zaproponowane użytkownikowi, będą dopasowane indywidualnie pod względem tych wymiarów. Ma to być szczególnie wygodne podczas kupowania butów dla dzieci, a także osób ze specyficzną budową stopy.





Pojawiają się również sceptyczne głosy osób, które pamiętają podobny projekt z 2017 roku, nazwany Zozsuit. Miał to być kombinezon mierzący wymiary całego ciała i dobierający pod tym względem ubrania. Projekt jednak okazał się być chybiony i przyniósł firmie straty. Zarząd jest jednak świadomy poprzedniej porażki i twierdzi, że tamte doświadczenia zostały wykorzystane przy produkcji Zozomat.

