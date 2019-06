Azjatech: Chińsko-austriacka latająca taksówka już blisko

Już w przyszłym roku do produkcji ma wejść autonomiczny latający pojazd Ehang 216 opracowany przez chiński Ehang i austriacki FAAC.

Ehang 216, skonstruowany w układzie ośmiowirnikowca, jest wyposażony w 16 silników elektrycznych, każdy napędzający osobne śmigło. Osiąga prędkość 130 km/h i zasięg 35 km. Powietrzna taksówka przeszła w ubiegłym roku testy w Katarze i Holandii. Pierwsza publiczna prezentacja miała miejsce na wiedeńskim 4Gamechangers Festival w kwietniu tego roku. Tylko w Austrii obie firmy chcą wyprodukować w 2020 ponad 300 pojazdów, natomiast do roku 2025 produkcja ma sięgnąć 3 tys. egzemplarzy. Konsorcjum planuje również uruchomić produkcję w zakładach w Azji i Ameryce Północnej.

Jest to realizacja pojawiających się od dłuższego czasu idei drona do przewozu ludzi. Ehang 216 ma pełnić nie tylko rolę powietrznej taksówki. Producenci promują pojazd jako rozwiązanie dla branży turystycznej, ale widzą także zastosowanie w transporcie medycznym i usługach kurierskich na krótkich dystansach. Ambitne zamiary nasuwają jednak pytanie o regulacje prawne. Wprowadzenie do ruchu dużej liczby dronów przewożących ludzi i towary wymagać będzie wprowadzenia odpowiednich przepisów, o których na razie niewiele wiadomo.