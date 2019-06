Azjatech: Chiny modernizują technologię pozyskiwania metali ziem rzadkich

Naukowcy z oddziału Chińskiej Akademii Nauk w Fuzhou opracowali nową metodę pozyskiwania metali ziem rzadkich. Udało im się nie tylko znacznie skrócić czas całego procesu, ale także ograniczyć ilość powstających w trakcie produkcji toksycznych odpadów.







Pomysł opiera się na wykorzystaniu mieszanki kwasów alkilofenoksykarboksylowych. Dzięki niej udało się skrócić czas uzyskania metali ziem rzadkich z kilku dni do 20 minut oraz pozyskać metale ziem rzadkich z odpadów produkcyjnych i kopalnianego gruzu wydobywczego. Inną zaletą jest możliwość recyklingu mieszanki.

Wyniki badań zespołu kierowanego przez Sun Xiaoqi opublikowano w międzynarodowym czasopiśmie Hydrometallurgy, spełniającym kryteria naukowej weryfikowalności stawianych tez. Nowa metoda została już przetestowana w zakładach produkcyjnych i trwają prace nad jej wdrożeniem na skalę przemysłową. Jeśli się to powiedzie, czeka nas rewolucja w pozyskiwaniu metali ziem rzadkich.Program jest wspierany przez chiński rząd, a pozyskiwanie i obrót metalami ziem rzadkich zyskały ostatnio na politycznym znaczeniu w kontekście sporów chińsko-amerykańskich. Chiny pozostają głównym światowym producentem takich metali niezbędnych niemal w każdym dziale przemysłu, od samochodowego do elektronicznego. Państwo Środka nie tylko wydobywa wiele spośród tych metali, ale także przetwarza rudy dostarczane z innych państw. Do tej pory szkodliwe odpady, będące skutkiem ubocznym produkcji metali, doprowadzały do degradacji i skażenia miejsc, gdzie ulokowano zakłady produkcyjne i kopalnie.