Azjatech: Chiny pracują nad satelitą i rakietą wielokrotnego użytku

Chińska Akademia Technologii Kosmicznych pracuje nad satelitą wielokrotnego użytku. Takie rozwiązanie ma pozwolić naukowcom na sprawniejsze odzyskiwanie wyników eksperymentów prowadzonych na orbicie. Za całość programu i jego wdrożenie do eksploatacji odpowiada państwowy gigant China Aerospace Science and Technology Corp.

Satelity wielokrotnego użytku nie są nowością. Od dawna stosują je Stany Zjednoczone i Rosja, a służą przede wszystkim do przeprowadzania eksperymentów naukowych w warunkach nieważkości, głównie w dziedzinie technologii kosmicznych, farmaceutyki, energetyki, i materiałoznawstwa, ale także rolnictwa.

Chiny po raz pierwszy umieściły na orbicie taki obiekt w roku 1975 i od tamtej pory wystrzeliły ich 25, siedmiu różnych typów. Obecne prace mają na celu wykonanie bardziej ekonomicznego satelity o większym udźwigu. Obecnie stosowane chińskie satelity wielokrotnego użytku mogą przenieść ładunek użyteczny o masie 250 kg, nowy model ma przenosić do 600 kg. Pierwszy lot planowany jest już na rok 2020. Projektujący w Akademii Nauk Kosmicznych satelity wielokrotnego użytku Zhao Huiguang ocenia zapotrzebowanie na takie obiekty w ciągu najbliższej dekady na 10-15 sztuk.Nie jest to koniec kosmicznych nowości made in China. Prywatna firma i-Space z Pekinu przeprowadziła udany test silnika rakietowego na paliwo płynne JD-1. Silnik jest sercem rakiety wielokrotnego użytku SQX-2, która swój dziewiczy lot ma odbyć w roku 2021 r.