Azjatech: Chiny rozwijają inteligentne technologie identyfikacji ludzi

Nowe pekińskie lotnisko Daxing, które ma rozpocząć działalność we wrześniu tego roku, stawia na wykorzystanie inteligentnych technologii. Zaawansowany system rozpoznawania twarzy to tylko jedno z zastosowanych rozwiązań. Władze lotniska stawiają na możliwość w pełni zautomatyzowanej obsługi podróżnych od wejścia na lotnisko do bramki prowadzącej na pokład samolotu.

Oferowane usługi obejmują nie tylko samodzielną odprawę, ale także samodzielne nadanie bagażu. Wzorem linii lotniczych China Eastern Airlines, na nowym lotnisku będzie możliwe śledzenie statusu bagażu w czasie rzeczywistym za pomocą aplikacji w telefonie komórkowym. Bagaż jest namierzany radiowo przy użyciu techniki RFID (radio-frequency identification).





W tych procesach wykorzystuje się unikalne dane biometryczne, jak właściwości tęczówki oka czy kształt twarzy. Chińskie firmy rozwinęły się między innymi dzięki wsparciu rządowemu, mając udział w budowie elektronicznych systemów nadzoru i kontroli społecznej. Najbardziej znanymi ich przykładem jest System Zaufania Społecznego, w zautomatyzowany sposób oceniający zachowania obywateli i przyznające im za nie punkty, czy systemy inwigilacji muzułmańskich Ujgurów w Xinjiangu.



Ten ostatni aspekt budzi podejrzliwość w wielu państwach świata, szczególnie w Stanach Zjednoczonych. W połowie czerwca demokratyczny senator Brian Schatz rozpoczął procedurę legislacyjną mającą wykluczyć z testów FRVT firmy z państw łamiących prawa człowieka, takich jak Rosja, Iran, Korea Północna czy Chiny. Choć droga od projektu do prawa jest w USA daleka (jedynie 5 proc. projektów staje się obowiązującymi przepisami), rosnąca podejrzliwość wobec technologii z Państwa Środka jest wyraźną cechą polityków z obu stron amerykańskiej sceny politycznej. Może to oznaczać, iż wkrótce będziemy korzystali powszechnie z rozwiązań takich, jak na lotnisku Daxing, ale będą one działały wedle oddzielnych standardów technicznych.



