Azjatech: E-learning. Biznes edukacyjny w Azji lepiej przygotowany na epidemię

Wystarczy nacisnąć parę przycisków, a dziecko skupia się na ekranie, na którym widzi swoich ulubionych bohaterów z filmów Disneya. Tym razem to nie jest bajka na dobranoc, ale nauka. Postacie z kreskówek wprowadzają przez kilkanaście minut w zagadnienie matematyczne czy podstawy nauki, a potem dzieci otrzymują spersonalizowane zadania. Te, które uczą się szybciej, dostają trudniejsze wyzwania. Wolniejsze pracują również w swoim tempie. Tak działa aplikacja BYJU’S Disney, wyprodukowana spółkę Think and Learn z indyjskiej Karnataki.

Czasy globalnej epidemii to okres wzmożonej popularności rozwiązań e-learningowych, które w wielu krajach Azji co najmniej od dekady masowo wspomagają system edukacyjny.

Zgodnie z logiką ekonomii, największy sukces osiągają tam, gdzie odpowiadają na ważne potrzeby społeczne.

Offcn jest w Chinach znana jako lider rynku przygotowań do państwowych egzaminów dopuszczających do służby cywilnej, kariery pewnej, odpornej na zawirowania rynkowe i gwarantującej rzadkie w tym państwie zabezpieczenie emerytalne. Nauka online w tym wypadku czasami wspomaga, a czasami zastępuje działalność ponad tysiąca fizycznych placówek w 300 miastach.