Azjatech: Geotermia pomoże stworzyć warunki do uprawy warzyw i hodowli drobiu w górach

Uniwersytet Azji Środkowej wraz z instytutami badawczymi i partnerami rozwojowymi prowadzi projekt dotyczący systemów żywnościowych w Tadżykistanie. Jesienią 2018 r. we wsi Dżełondi w Górskobadachszańskim Wilajecie Autonomicznym na wysokości 3480 m. n.p.m. naukowcy otworzyli szklarnię ogrzewaną ze źródeł geotermalnych. Fundusze zostały zapewnione w ramach projektu „Path to Innovation” (P2i) Kanadyjskiego Centrum Badawczego ds. Rozwoju Międzynarodowego. Eksperyment trwa do dzisiaj.

Naukowcy są przekonani, że źródła geotermalne przy odpowiednim zastosowaniu mogą zwiększyć produkcję rolną i stać się ważnym źródłem utrzymania górskich społeczności Azji Środkowej.

W dolinach Hissar i Raszt występują potężne pasy wód geotermalnych, ale społeczeństwo, decydenci i sektor prywatny mają niewielką wiedzę o ich potencjale.

Geotermia mogłaby stać się ciekawym elementem agendy polsko-tadżyckiej współpracy gospodarczej.