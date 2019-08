Azjatech: Indyjska misja księżycowa

21 lipca z kosmodromu na wyspie Sriharikota w Zatoce Bengalskiej wyniesiono na orbitę ziemską sondę, która ma zbadać południowy biegun Księżyca. Lądowanie ma nastąpić w dniach 6-7 września i będzie to najtrudniejsza część misji.

Zakończono już także przygotowywanie silników w rakiecie zdolnej przenieść ładunek w dalszej części wyprawy. Składa się on z orbitera, który krążyć będzie wokół Księżyca przez rok, lądownika oraz łazika, mającego za zadanie badania powierzchni naturalnego satelity w miejscu najsłabiej poznanym przez człowieka.

Celem wyprawy, która była kilkukrotnie przekładana i której koszt szacuje się na 145 mln USD, będzie poszukiwanie wody (lodu) i cennych surowców po południowej stronie Księżyca. Naukowcy uważają, że ten bardziej zacieniony obszar może obfitować w wartościowe minerały. W dalekiej perspektywie zebrane dane mają umożliwiać eksploatację surowców ze srebrnego globu.Jeśli planowana misja księżycowa się powiedzie, Delhi zostanie czwartą stolicą po Waszyngtonie, Moskwie i Pekinie, w której celebrować będzie można bezpieczne lądowanie na księżycu i zbieranie danych przez księżycowy łazik. Warto podkreślić, że Indie opierają się obecnie w dużej mierze na technologiach rodzimych.Kraj ten wydaje się bardzo atrakcyjnym partnerem dla UE i Polski w badaniach i przemyśle kosmicznym. W interesie Europy leży rozszerzanie tej współpracy na nowe pola z partnerem, który ma duże zdolności w przemyśle kosmicznym i badaniach, dysponuje znaczną liczbą wykształconych na liczących się światowych uczelniach inżynierów, a jednocześnie - odmiennie od Chin i Rosji - jest gotowy do kooperacji, nie postrzegając Europy w kategoriach strategicznej rywalizacji.Współpraca z partnerami indyjskimi mogłaby być szansą także dla polskich firm z sektora. Ułatwić jej podjęcie mogą seminaria i branżowe spotkania biznesowe, organizowane regularnie przez przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w New Delhi. Europa może tu także liczyć na długoletnie doświadczenie firm i agencji francuskich, które od dziesięcioleci asystowały Indiom w realizacji ich ambicji sięgania do gwiazd.Czytaj także: Niepowodzenie indyjskiej misji księżycowej. Doszło do usterki