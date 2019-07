Azjatech: Indyjskie telekomy zaczynają rozmowy z Samsungiem ws. budowy sieci 5G

Indyjski rząd miał już opracować wymagania wobec oferentów w planowanych przetargach na budowę sieci 5G, jednak nie zostały one jeszcze ogłoszone.

Wszelkie deklaracje odnośnie podejrzewanego o szpiegostwo Huawei są bardzo wstrzemięźliwe. Najpełniejszą wypowiedź dała do tej minister telekomunikacji Aruna Sundararajan, która zapewniła, że nie będzie kompromisu w sprawach bezpieczeństwa, a rząd zadba o przestrzeganie indyjskich praw własności intelektualnej.Nie wróży to dobrze Huawei, w związku z czym dwaj ważni operatorzy Vodafone-Idea i Bharti Airtel rozpoczęli już rozmowy z Samsungiem. Południowokoreański gigant na rynku indyjskim współpracował do tej pory tylko z Reliance Corp., właścicielem agresywnie rosnącej marki Jio. Pozostali operatorzy wybierali Huawei, Ericssona lub Nokię. Vodafone-Idea i Aritel chcą zaprosić Samsunga także do modernizacji istniejącej sieci 4G.Olbrzymi indyjski rynek jest niezwykle atrakcyjny, a nadszarpnięcie pozycji Huawei stwarza olbrzymią szansę dla konkurentów. Okazję do zdobycia wielomiliardowych kontraktów zamierza wykorzystać nie tylko Samsung. Na problemach Huawei może skorzystać także inny chiński gigant - ZTE, którego polityczno-gospodarcza zawierucha właściwie do tej pory ominęła.