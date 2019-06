Azjatech: Izraelczycy pokazali elektryczny samolot

Izraelski startup Eviation zaprezentował w trakcie trwającego w dniach 17-23 czerwca Paris Air Show prototyp w pełni elektrycznego samolotu.

Według konstruktorów mieszczący na pokładzie dziewięciu pasażerów Alice będzie mógł docelowo rozwinąć prędkość 240 węzłów (444 km/h), a jego zasięg wyniesie 650 mil (ok. 1045 km). Przedstawiciele firmy mają nadzieję wprowadzić samolot do sprzedaży już za trzy lata. W ostatnich dniach firma poinformowała zaś o podpisaniu kontraktu przedsprzedaży „dwucyfrowej” liczby samolotów modelu Alice amerykańskiemu przewoźnikowi regionalnemu Cape Air.

Według raportu monachijskiej firmy consultingowej Roland Berger obecnie na świecie rozwijanych jest 170 programów związanych z produkcją samolotów elektrycznych. Stanowi to wzrost o 50 proc. w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego.Swoje programy prowadzą zarówno start-upy, mniejsi producenci, jak również giganci branży: Boeing, Airbus czy Rollce Royce. Wzrost zainteresowania technologią silników elektrycznych związany jest z rosnącą świadomością ekologiczną branży, która wedle Komisji Europejskiej odpowiada za ok. 2 proc. całej światowej emisji dwutlenku węgla. Innymi zaletami będzie ograniczenie kosztów, w tym emisji CO2, które mogą być rosnąco opodatkowywane także w sektorze transportowym oraz uniezależnienie się od zmiennych cen paliw kopalnych.Czytaj także: Elektryczny samolot z Warszawy do Wrocławia