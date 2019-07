Azjatech: Jak ograniczyć wypadki spowodowane przez starszych ludzi i zachować ich mobilność?

Japonia walczy z falą wypadków spowodowanych przez kierowców w podeszłym wieku, szczególnie przez osoby w wieku powyżej 75 lat. To kolejny z problemów związany z kwestią starzejącego się społeczeństwa - w Japonii osoby powyżej 65. roku życia stanowią prawie 28 proc. ludności.

Z tego względu firma Orix Auto Corp., spółka specjalizująca się m.in. w usługach finansowych, ubezpieczeniach i inwestycjach, proponuje aplikację, która ma pomóc kierowcom w rzetelnej ocenie ich możliwości na drodze. Program Ever Drive analizuje zachowania i przyzwyczajenia badanego, by na końcu przekazać mu raport dotyczący jego umiejętności oraz ewentualnego zagrożenia, jakie sprawia podczas jazdy.

Whill - japoński wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym. Fot. Mat. pras / YT

Technologia podpowiada także inne rozwiązanie ograniczenia wypadków, w których biorą udział starsi ludzie, bez ograniczania możliwości ich poruszania się na krótkie i średnie dystanse. Osoby zmuszone do odstawienia samochodu z powodów zdrowotnych mogą sięgnąć po Whill, produkowany przez firmę o tej samej nazwie. To japoński wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym. Jest możliwość jego kupna, ale także wypożyczenia na krótki okres - za miesiąc należy zapłacić ekwiwalent około 350 zł. Wózek ma pomagać starszym osobom w codziennej komunikacji, będąc jednocześnie sposobem na bezbolesną zmianę przyzwyczajeń do korzystania z samochodu.Problem starzejącego się społeczeństwa to dla Japonii zarówno wyzwanie, jak też motywacja do rozwoju. Sytuacja demograficzna wymusza na Japończykach kreatywność w projektowaniu i produkowaniu kolejnych wynalazków i innowacji pomagających osobom starszym w życiu codziennym. Być może powstające nowinki techniczne staną się w przyszłości inspiracją również w innych krajach, gdzie problem starzejącego społeczeństwa także narasta.