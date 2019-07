Azjatech: Japończycy przygotowują urządzenie pomocne dla niesłyszących

Urządzenie jest małych rozmiarów - może być noszone na przykład jako spinka do włosów lub spinka do kołnierzyka.

Japońska firma Fujitsu wypracowała udoskonalenia dla urządzenia Ontenna, które ma umożliwiać odbiór dźwięków przez włosy. W lipcu bieżącego roku ma ruszyć jego produkcja i wkrótce potem sprzedaż.

Ontenna powstaje we współpracy ze środowiskami głuchych a jej twórcą jest Tatsuya Honda. Urządzenie jest małych rozmiarów - może być noszone na przykład jako spinka do włosów lub spinka do kołnierzyka. Ma pomagać przy odbiorze dźwięku poprzez wibracje i światło przekazując przez włosy i ciało osobie noszącej spinkę rytm, głośność i wzorce dźwiękowe.





Urządzenie ma być przydatne podczas imprez sportowych czy kulturalnych, w których uczestniczą goście z całego świata. Nie jest ono bowiem zależne od języka - jak mówi producent. Ontenna przekazuje bardziej atmosferę sytuacji i poczucie przynależności do grupy, która przeżywa emocje związane z widowiskiem. W dalekich planach jest również przystosowanie urządzenia do wykorzystywania w codziennych sytuacjach, na przykład w szkole, by pomóc dzieciom w nauce. Producenci liczą, że trwające w placówkach edukacyjnych badania pomogą nakreślić dokładny kierunek dalszego rozwoju produkcji.



Ciągle trwają prace nad udoskonaleniem Ontenny, dzięki czemu możliwe ma być również wyczuwanie płaczu dziecka. Aktualnie różnego rodzaju badania prowadzone są w 30 szkołach, w których uczą się dzieci głuche i niedosłyszące.

