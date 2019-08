Azjatech: Japonia w poszukiwaniu lepszej diagnostyki choroby Parkinsona

Naukowcy z Uniwersytetu Juntendo w Tokio poinformowali o wprowadzeniu testu, który ma pomóc we wczesnym wykrywaniu choroby Parkinsona.

To proste badanie krwi, które powinno oszacować ryzyko zachorowania oraz - jeśli pierwsze oznaki już się pojawiły - określić etap choroby jeszcze zanim pojawią się widoczniejsze symptomy charakterystyczne dla tego schorzenia, takie jak na przykład drżenie kończyn. Badanie określa poziom poliamin we krwi - ich stężenie różni się w zależności od stopnia zaawansowania choroby.

Badanie pozwalające na szybką diagnozę rodzi w przyszłości nadzieje na stworzenie leku, który cofałby skutki lub przynajmniej opóźniałby rozwój schorzenia. Choroba Parkinsona do tej pory cechowała się późnym wykrywaniem ze względu na późne pojawienie się specyficznych objawów, które popychają chorych do wizyty u lekarza.Jak na razie schorzenie to pozostaje nieuleczalne. Wyniki badań zostały opublikowane 2 lipca w "Annals of Neurology", piśmie wydawanym przez Amerykańskie Towarzystwo Neurologiczne.Czytaj także: Spinka umożliwi odbiór dźwięków przez włosy