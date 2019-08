Azjatech: Kazachstan jednym ze światowych liderów wdrażania 5G

Trzy największe miasta Kazachstanu - Nur-Sułtan (dawniej Astana), Ałmaty i Szymkent zostaną w najbliższym czasie objęte siecią komunikacji mobilnej piątej generacji, jak donosi Międzynarodowa Agencja Informacyjna Kazinform cytując słowa dyrektora finansowego Kazakhtelecom JSC.

Wynika z nich, iż sama firma jest gotowa na wprowadzenie 5G, tym niemniej kwestią dyskusyjną jest to, czy są na nie przygotowane kraj i gospodarka. Wedle cytowanego dyrektora obecne prędkości internetu mobilnego są w zasadzie wystarczające do zaspokojenia bieżących potrzeb.

Portal AstanaTimes na początku czerwca br. poinformował, że rząd Kazachstanu planuje budowę infrastruktury niezbędnej do wspierania sieci 5G w Nur-Sułtanie, Ałmaty i Szymkencie do końca roku, a „Kazachstan jest jednym z dziesięciu krajów, takich jak Stany Zjednoczone, Korea Południowa, Szwajcaria i Estonia, które rozpoczęły projekty pilotażowe nowej sieci”. Wiceminister ds. rozwoju cyfrowego, przemysłu obronnego i aerokosmicznego w lipcu br. ogłosił, że w miastach Nur-Sułtan, Ałmaty, Szymkent oraz w regionie Ałmaty, prowadzony jest projekt pilotażowy 5G. Wskazywał również, że Kazachstan jako jedno z pierwszych państw na świecie wprowadził 4G, a teraz staje się jednym z pierwszych, które wdrożą 5G.W lutym br. podczas międzynarodowej wystawy MobileWorldCongress 2019 w Barcelonie Kazakhtelecom JSC i Ericsson podpisały protokół ustaleń w sprawie rozwoju technologii dostępu do sieci 5G w Republice Kazachstanu. Wedle informacji oficjalnego portalu Ericssona program pilotażowy 5G dotyczy lat 2019–2021 i obejmuje trzy fazy testowania różnych przypadków użycia 5G, w tym stałego dostępu bezprzewodowego, ulepszonej mobilnej łączności szerokopasmowej i komunikacji maszyna-maszyna. Ericsson ma udzielić także rekomendacji Kazakhtelecom dotyczących migracji sieci do 5G.Czytaj także: Pierwszy smartfon 5G na chińskim rynku - od ZTE