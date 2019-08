Azjatech: Ludzka trzustka z myszy

Japońskie Ministerstwo Edukacji wyraziło zgodę na badania, których celem jest hodowla organów ludzkich w organizmach myszy i szczurów. Uniwersytet Tokijski zgłosił wniosek o możliwość prowadzenia badań nad hodowlą ludzkiej trzustki u gryzoni, używając przy tym indukowanych pluripotentnych komórek macierzystych (iPS).

Jak mówi jeden z badaczy, Hiromitsu Nakauchi, po dekadzie przygotowań naukowcy czują się dość pewnie, by rozpocząć eksperymenty. Profesor Nakauchi podkreśla, że nie uda się zapewne od razu wyhodować organów, natomiast pozwoli to na sprawdzenie dotychczas nagromadzonej wiedzy w praktyce. Naukowcy przewidują, że eksperymenty mogą zająć do dwóch lat. W planach jest również badanie mające na celu hodowlę nerek oraz wątroby.





Czytaj także: Zgoda ministerstwa wywołała różne komentarze kwestionujące aspekty etyczne przedsięwzięcia. Niektórzy naukowcy nie przewidują sukcesu badań ze względu na zbyt dużą odległość genetyczną między gatunkami. Część badaczy obawia się powstania hybryd człowieka i zwierzęcia, jednak autorzy eksperymentują uspokajają, że takie prawdopodobieństwo jest bardzo niskie. Ponadto w przypadku odnotowania zbyt dużego procentu komórek ludzkich w organizmie zwierząt, badania zostałyby niezwłocznie przerwane. Gdyby eksperyment się udał, w medycynie pojawiłby się stosunkowo łatwy i szybki sposób pozyskiwania organów do przeszczepów.Czytaj także: Nowa metoda walki z chorobą roznoszoną przez komary

