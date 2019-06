Azjatech: Nadzieja dla pacjentów z rakiem trzustki

Naukowcy z izraelskiego Sheba Medical Center ogłosili nowatorską metodę w terapii raka trzustki.

Zespół naukowców pod przewodnictwem dr Talii Golan podał pacjentom we wczesnym stadium choroby tabletki zawierające lek Lynparza (Olaparib). Tabletki te działają na zasadzie inhibitora enzymu polimerazy poli (ADP-rybozy, czyli zatrzymują wytwarzanie naturalnej substancji, którą niektóre typy komórek rakowych potrzebują do dalszego wzrostu.

Okazało się, że w grupie pacjentów, którym podano lek, długość czasu bez progresji choroby (okres po zastosowaniu terapii, podczas którego stan pacjenta nie pogarsza się) wyniósł średnio 7,4 miesiąca w porównaniu do 3,8 miesiąca w grupie kontrolnej.Naukowcy zastrzegają, że stworzona przez nich terapia wykazuje skuteczność w przypadku pacjentów posiadających mutacje genów BRCA 1 i BRCA 2 (ok. 6-7 proc. chorych na raka trzustki). Mimo to dokonanie izraelskich to ważna wiadomość dla pacjentów oraz naukowców zajmujących się onkologią. Jedynie piąta część pacjentów, u których wykryto nowotwór trzustki, przeżywa kolejny rok, a informacje o postępach w walce z tą chorobą należą do niezwykle rzadkich. Terapia naukowców z Sheba Medical Center wpisuje się w zyskujący na coraz większej popularności trend medycyny spersonalizowanej, biorącej pod uwagę w leczeniu specyfikę genetyczną pacjenta.Czytaj także: Japońska firma pracuje nad ograniczeniem skutków ubocznych chemioterapii