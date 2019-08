Azjatech: Nowa metoda walki z malarią

Na dwóch niewielkich wyspach południowych Chin, Shazai i Dadaosha, naukowcom udało się wyplenić całą populację komarów.

Jak doniosło Nature, w ciągu dwóch lat badacze wypuścili ponad dwa miliony specjalnie hodowanych samców, które nie kąsają człowieka, do względnie zamkniętych ekosystemów delty Rzeki Perłowej niedaleko Kantonu (Guangzhou).

Najpierw naukowcy upewnili się, że te komary tygrysie (Aedes albopictus) są całkowicie bezpłodne. Poddano je bowiem małym dawkom promieniowania gamma oraz trzykrotnie zarażono trzema różnymi szczepami bakterii Wolbachia, pasożytów groźnych dla bezkręgowców.Następnie badacze usiłowali spowodować, by samce z laboratoriów wyparły z ekosystemów osobniki płodne. Żywiono je cukrem, dzięki czemu stały się większe i silniejsze, a tym samym bardziej atrakcyjne dla samic w okresie godowym. Jeśli samice w ogóle składały jajeczka, prawie żadne z nich nie zostało zapłodnione.Reszty dopełniła wielka ilość bezpłodnych owadów i cierpliwość naukowców, którzy wprowadzali hodowane osobniki przez kilka lat do przyrody. Komary prawie zupełnie zniknęły z wysp. Jak dowiodły badania genetyczne, osobniki, które po planowanym czasie eksperymentu znaleziono w ekosystemie, zostały do niego wprowadzone przypadkowo z zewnątrz, poprzez statki przypływające na wyspy.Jeśli ta metoda zostanie pozytywnie zweryfikowana, możemy być świadkami przełomu w zwalczaniu wielu najgroźniejszych chorób. Różne rodzaje komarów przenoszą bowiem najbardziej śmiercionośne zarazki stref tropikalnych, jak malaria, żółta febra, gorączka Zachodniego Nilu, zika czy gorączka Denga. Wobec obecnie stosowanej chemicznej prewencji lub miejscowego okadzania dymem, proponowana metoda jest także mniej inwazyjna dla środowiska naturalnego.Rezultaty badań są tym ważniejsze, że po okresie postępu w zwalczaniu malarii, powodującej największą liczbę zgonów spośród wyżej wymienionych chorób, w ostatnich latach nowe zakażenia utrzymują się na podobnym poziomie. Wedle danych Światowej Organizacji Zdrowia w 2017 r. na tę tropikalną chorobę zachorowało 219 mln ludzi, a 430 tys. z nich zmarło. Wielu innych musi mierzyć się z późnymi powikłaniami związanymi z zachorowaniem. Ze względu na zmiany klimatyczne komary przenoszące groźne zarazki przemieszczają się coraz dalej na północ, docierając już do południowej Europy.