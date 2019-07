Azjatech: Nowy żel dostosowany do wymagań Japończyków

Idealna fryzura w czasie pory deszczowej? To trudne, kiedy przez prawie dwa miesiące w Japonii jest wilgotno i bardzo często pada deszcz.

Naukowcy z Uniwersytetu Kioto we współpracy z producentem Mandom przedstawili kosmetyki, które wspomagają układanie włosów, nie reagują na wilgoć, a na dodatek ograniczają błyszczenie dzięki użyciu kwasu alfaketogluarowego. Produkt jest bezpieczny w stosowaniu, a pozbyć się go można z włosów bardzo szybko - wystarczy je umyć.

Najnowszy żel to ważna dla Japończyków nowość na rynku. Do tej pory kosmetyki odporne na wilgoć nadawały włosom również blask. Nie wpisało się to jednak w najnowsze trendy, które w Japonii nakazują noszenie matowych fryzur. Inaczej niż w wielu krajach Zachodu, błyszczące włosy nie cieszą się na wyspach popularnością. Ze względu na grube włosy, które ma większość mieszkanek i mieszkańców wysp, oferowane na rynku kosmetyki do układania włosów muszą być dość silne, by ujarzmić niedające się łatwo utrzymać fryzury.Czytaj także: Japonia i Chiny łączą wysiłki na rzecz wolnego handlu

Polska branża kosmetyczna jest obecna na relatywnie odległym rynku. Firmy takie, jak Ziaja, Irena Eris, Oceanic czy Organique dostarczają częściej kremów pielęgnacyjnych niż akcesoriów do makijażu czy układania włosów.Czytaj także: Influencer i Innovation Box? Ekspansja polskiej branży kosmetycznej