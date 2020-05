Azjatech: Oficjalna kryptowaluta z Chin? Alibaba i Tencent drżą o prowizje

W kwietniu Pekin powrócił do planów wprowadzenia elektronicznej waluty DCEP (Digital Cash Electronic Payment, płatności elektroniczne walutą cyfrową) zwanej potocznie e-RMB lub wirtualnym juanem. Ma być to państwowa forma digitalizacji waluty oparta na technologii blockchainu. W przeciwieństwie do innych kryptowalut, będzie silnie scentralizowana. Jeśli projekt dojdzie do skutku, oznaczać będzie to włączenie technologii dotychczas stojącej za kryptowalutami, takimi jak Bitcoin, do obiegu sankcjonowanego przez państwo.

Użytkownicy będą „przechowywać” e-RMB w specjalnych portfelach cyfrowych lub na rachunkach bankowych, a banki komercyjne będą korzystać bezpośrednio z rezerw DCEP w banku centralnym.

Taki system użytkowania ma zapewnić ich dalsze pośrednictwo i zapobiec osłabieniu pozycji sektora bankowego na rynku.

Jak podaje "China Daily", wg zarządu chińskiego banku centralnego, waluta nie będzie emitowana w dużych ilościach, aby nie naruszyć ekosystemu finansowego i nie przyczynić się do wzrostu inflacji.