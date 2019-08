Azjatech: Otwarcie pierwszego parku IT w Uzbekistanie

Pod koniec lipca odbyło się oficjalne otwarcie pierwszego w Uzbekistanie parku technologicznego, w którym mają być opracowywane oprogramowania i doskonalone technologie informacyjne. IT Park, bo taką przyjął nazwę, jest zlokalizowany w stolicy kraju - Taszkencie, niedaleko filii koreańskiego Uniwersytetu Inha.

Główną racją powołania Technoparku jest tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju produktów i usług w dziedzinie technologii informacyjnych oraz ich promocji na rynkach krajowych i zagranicznych. IT Park ma być inkubatorem biznesu, przyspieszać rozwój i pomóc finansować obiecujące przedsięwzięcia, integrując naukę z biznesem.

Początkujący startuperzy otrzymają w nim wsparcie księgowe, prawne, marketingowe, naukowe oraz edukacyjne. IT-Park będzie współpracować z lokalnymi i zagranicznymi mentorami oraz organizacjami i firmami. Jego użytkownicy do 1 stycznia 2028 r. otrzymają różnego rodzaju ulgi podatkowe i celne. Ubiegać się o miejsce w Technoparku mogą przedsiębiorstwa zarejestrowane w Republice Uzbekistanu. W niedalekiej przyszłości będą uruchomione: centrum co-workingu, akademia IT, laboratoria IT, hotel IT, jak również oddziały na terenie całego kraju, których celem będzie rozwój przedsiębiorczości IT w regionach.Otwarcie IT-Park w Uzbekistanie jest tylko jedną z ciągu pro-innowacyjnych inicjatyw wspieranych przez władze w ostatnich latach, podczas których kraj ten wszedł na drogę reform. Projekt ten wpisuje się w strategię działania w pięciu priorytetowych obszarach rozwoju republiki w latach 2017-2021. W myśl tego dokumentu tworzenie technoparków ma sprzyjać zwiększeniu konkurencyjności gospodarki narodowej. Strategia zakłada między innymi stymulowanie działalności badawczej i innowacji, kreowanie skutecznych mechanizmów wdrażania osiągnięć naukowych w praktyce, tworzenie specjalistycznych laboratoriów naukowych i eksperymentalnych, centrów zaawansowanych technologii i technoparków w instytucjach szkolnictwa wyższego i instytutach badawczych.