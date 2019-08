Azjatech: Przegrzanie chińskiego sektora technologicznego

Chiński sektor technologiczny, który w ostatnich dwóch dekadach stał się jednym z liderów branży IT, zmaga się ostatnio z trudnościami. Giganci tacy jak Baidu, Tencent and JD.com restrukturyzują się i “optymalizują zatrudnienie”, co oznacza zwolnienia i ogólną redukcję liczby zatrudnionych. Tymczasem liczba chętnych do pracy w branży stale rośnie.

Agencje zatrudnienia mówią o przegrzaniu sektora po latach wyjątkowego wzrostu. Wedle oficjalnych danych w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego zapotrzebowanie na nowych pracowników spadło o 25 proc., natomiast liczba chętnych do pracy wzrosła o 37 proc. Agencje headhunterskie dysponują bardziej aktualnymi, chociaż ograniczonymi danymi. Działająca w Shenzhen, centrum sektora technologicznego, agencja Michael Page zauważyła w tym roku spadek zgłoszeń po nowych pracowników wynoszący od 30 do 40 proc. Inne agencje skarżą się na zupełne wstrzymanie rekrutacji przez niektóre firmy. Giganci tacy jak Huawei zwalniają nawet doświadczonych, za to kosztownych managerów i zastępują ich “młodymi talentami”.





Tak więc po latach tłustych mogą nadchodzić lata chude dla sektora IT. Złożyło się na to wiele czynników, takich jak przegrzanie branży, spowolnienie gospodarcze w Chinach i wojna handlowa. Konsekwencje mogą być daleko idące. Z jednej strony rozwój sektora technologicznego jest jednym ze sztandarowych projektów chińskich władz. Z drugiej praca w branży w ciągu ostatnich lat była postrzegana w społeczeństwie jako jedna z bardziej atrakcyjnych, ze względu na wysokie zarobki. Tym samym Pekin musi się zmagać z problemem obejmującym nie tylko zagadnienia gospodarcze, ale też społeczne związane z bezrobociem wykwalifikowanych pracowników i ograniczeniem atrakcyjnej możliwości awansu społecznego. Zawirowania może odczuć także sektor budowlany i bankowy, bowiem to popyt młodych pracowników sektora usług utrzymywał dobrą koniunkturę na rynku nieruchomości.



Spada również liczba nowego rodzimego kapitału w branży. Według firmy konsultingowej EO Intelligence w pierwszym półroczu 2019 wyniosły 5,4 miliarda dolarów, jest to zaledwie połowa inwestycji z pierwszego półrocza ubiegłego roku. Z kolei badanie przeprowadzone w czerwcu przez 36Kr, stronę internetową śledzącą zbieranie funduszy przez start-upy, inwestorzy mniej chętnie kierują pieniądze do tego typu firm. Z kolei giganty technologiczne wchodzą na giełdy w Hongkongu i Nowym Jorku, co może być symptomem chęci skapitalizowania zysku przez dotychczasowych właścicieli.

