Azjatech: Rosyjski Avrora OS dla telefonów Huawei?

Telefony Huawei będą miały dostęp do aktualizacji systemu operacyjnego Android i usług Google jedynie do 19 sierpnia. Firma stara się wypełnić tą lukę, a nadchodzące sygnały są sprzeczne.

Na konferencji prasowej podczas szanghajskiego Mobile World Congress wiceprezes Huawei Ken Hu Houkun stwierdził, że firma nadal wspiera "ekosystem Androida", a swój własny system operacyjny wprowadzi jedynie w razie utraty dostępu do amerykańskiego. Chiński gigant prowadzi jednak prace nad własnym systemem Hongmeng OS (ArkOS), który może pojawić się już w sierpniu lub wrześniu tego roku, a dla użytkowników spoza Chin byłby dostępny od drugiego kwartału 2020. Są to jednak niepotwierdzone doniesienia, a z wcześniejszych informacji wynikało, iż Chińczycy mają duże problemy z opracowaniem sprawnie działającego systemu operacyjnego.

Bardzo interesujące w tym kontekście są doniesienia rosyjskie. Według agencji RIA Huawei ma niedługo rozpocząć rozmowy z rosyjskim ministerstwem łączności w sprawie systemu operacyjnego Avrora OS. Agencja powołuje się na jednego z wiceministrów z resortu. Avrora powstała na bazie otwartego oprogramowania Sailfish OS należącego do rodziny Linux. Sam Sailfish nie zyskał dużej popularności, ale użytkownicy chwalą go za wysoki poziom bezpieczeństwa i prywatności.Odcięcie od Androida niesie poważne konsekwencje dla Huawei. Prezes firmy Ren Zhengfei spodziewa się w ciągu najbliższych dwóch lat strat rzędu 30 mld USD i spadku sprzedaży zagranicznej o nawet 40 proc. W związku z tym powstał plan B, o którym mówił Richard Yu Chengdong, dyrektor naczelny Huawei Consumer Business Group. Plan obejmuje nie tylko Hongmeng OS, ale także opracowanie własnych mikrochipów.Z tym ostatnim Chiny również mają problem, a rezultaty dotychczasowych prac mają nie być zadowalające. Wspomniany już Ken Hu Houkun powiedział dziennikarzom o zainteresowaniu firmy japońskimi mikrochipami, które mają mieć porównywalne możliwości do używanych dotychczas podzespołów. Jednak wobec konkurencji amerykańsko-chińskiej japońscy producenci mogą niechętnie współpracować z Huawei oraz innymi chińskimi producentami urządzeń mobilnych.