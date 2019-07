Azjatech: Rozpoznawanie twarzy na japońskich lotniskach

Japońskie porty lotnicze wprowadzą do użytku stanowiska rozpoznające twarze zagranicznych podróżnych. Ma to ułatwić przepływ pasażerów, których liczba rośnie ze względu na zbliżające się Igrzyska Olimpijskie w 2020 roku. Będą one dostępne jak na razie tylko dla osób opuszczających Japonię po pobycie krótkotrwałym (do 90 dni).

Urządzenia będą skanować dane i zdjęcia z paszportu podróżnego i porównywać do fotografii robionej na bramce na lotnisku. Ma to przynajmniej częściowo odciążyć personel lotnisk. Specjalne urządzenia zostaną otwarte na tokijskiej Hanedzie już 24 lipca. Lotnisko Narita przygotowuje się do wprowadzenia bramek w sierpniu, Kansai we wrześniu, a lotnisko w Fukuoce w październiku. Lotniska Chubu i Chitose planują użycie bramek od listopada, a na lotnisko Naha na Okinawie stanowiska mają dotrzeć w lipcu przyszłego roku. Technologię dostarcza NEC Global, japońskie konsorcjum informatyczne.





We wrześniu 2019 roku planuje się otwarcie nowego pekińskiego lotniska, w którym obsługa podróżnych, będzie w pełni zautomatyzowana od przekroczenia bram portu aż po wejście do samolotu.



